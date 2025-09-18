Figura de Selección Colombia rompe el mercado firmó por dos años con club italiano

La Selección Colombia cerró el ciclo de las Eliminatorias Sudamericanas con buenos resultados. Evidentemente, cada vez hay más jugadores que se suman a esa posible lista de Néstor Lorenzo en el Mundial, y, sumado a lo anterior, también hay futbolistas que han sido sondeados por clubes de Europa en el mercado de fichajes.

En el caso de la rama femenina, también ha habido grandes movimientos en los diferentes mercados. Ivonne Chacón se convirtió en la colombiana más costosa firmando con Chicago Red Stars, Valerin Loboa en el Portland Thorns, ambas en Estados Unidos y el regreso de Elexa Bahr al Racing Lousville tras terminar su vínculo con el América de Cali.

Justamente, Elexa Bahr, nacida en Estados Unidos, pero con nacionalidad colombiana y representante de la Selección Colombia terminó su préstamo con el América y debía regresar al Racing Louisville. Aunque se esperaba que brillara nuevamente en su país, el futuro de Elexa cambió bastante y firmó con un club de Italia.

ELEXA BAHR, NUEVA JUGADORA DEL GENOA DE ITALIA

Esta será la segunda oportunidad de Elexa Bahr en Europa después de haber jugado en Racing Féminas de España. Ahora tendrá que ganarse la confianza de un nuevo cuerpo técnico en Italia con el Genoa. Elexa seguirá los pasos de Yoreli Rincón y Catalina Pérez que jugaron en la Serie A italiana.

La delantera nacida en Buford, Estados Unidos buscará ganarse su lugar en Italia para volver a ser tenida en cuenta para la Selección Colombia después de no haber sido convocada en la Copa América. Aunque se esperaba su continuidad en Racing Lousiville, sorprendieron con su venta a Europa.

El Genoa de Italia escribió en sus redes sociales que, “Elexa Bahr es nueva jugadora del Genoa, con un contrato que termina en el 2027. Nacida en Buford, Goergia, el 16 de mayo de 1998, la atacante, con múltiples pasaportes, ha elegido representar a la Selección Colombia. En su carrera, Elexa ha vestido las camisetas de Racing Féminas, Racing Louisville FC y América de Cali”.

En ese orden de ideas, la atacante que terminó su etapa con el América tendrá pretemporada con el Genoa hasta el 5 de octubre, fecha en la que tendría su debut nada más ni nada menos que contra el AC Milan en la primera fecha de la Serie A de Italia.