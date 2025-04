Figura del América preocupa a la afición: "no sé el día de mañana"

"Siento que después del partido de Huracán me quieren más, no sé el día de mañana... Ni siquiera hay que esperar un partido al otro, basta con cometer un error y después tapar una buena. El sentimiento cambia en 5 minutos. No me gusta botarle mente a eso, porque esto es de pasiones", mencionó.

Del mismo modo, el portero hizo a un lado las críticas, pues sabe que su posición es una de las más complicadas en el mundo fútbol.

"En los que menos pienso al estar trabajando son en los que me insultan o me tratan mal. Trabajo para mejorar, para las personas que siempre me apoyaron y creyeron en mí. Lo que se ha visto en las últimas jornadas es fruto del trabajo, sin bajar los brazos".

Además, el mandamás le envió un mensaje a todo aquel que lo critica por su nivel, pues lo cierto es que América de Cali ha vivido diferentes altibajos con el jugador defendiendo los tres palos, de hecho, se han generado diferentes rumores sobre otros porteros que podrían llegar al club para reforzar la nómina.

"No me enfoco en los críticos, en los que insultan, no tengo ninguna espinita para sacarme con nadie. Lo que tengo que hacer es llenarle el pecho de orgullo a mi familia y a las personas que desde un principio me apoyaron", dio a conocer.