Figura del Bayern Munich alucina con Lucho Díaz: "Es increíble"

Kane: “Ha sido el mejor gol de Luis desde que llegó”

El empate cortó la racha de 17 victorias seguidas del Bayern, pero eso no impidió que Harry Kane destacara el momento del colombiano. El inglés, que también anotó en el partido, no escatimó en elogios para su compañero.

“Increíble, para ser honesto. La forma en que metió el balón entre el arquero y el arco, eludiendo al defensa... fue un gol muy especial. Ha venido marcando golazos desde que llegó, pero creo que el de esta noche ha sido el mejor”,

declaró Kane en entrevista con ESPN tras el partido.

Temporada de ensueño para el guajiro

El tanto ante Unión Berlín fue el gol número 11 de Luis Díaz en la temporada:

6 en Bundesliga

3 en Champions League

1 en Copa de Alemania

1 en Supercopa Alemana

En total, el colombiano ha disputado 1.334 minutos en 17 partidos, todos como titular, y además suma 5 asistencias. Un inicio de temporada espectacular que lo consolida como uno de los futbolistas más determinantes del Bayern.