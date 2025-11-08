Actualizado:
Sáb, 08/11/2025 - 19:17
Figura del Bayern Munich alucina con Lucho Díaz: "Es increíble"
Luis Díaz fue una de las figuras de su equipo en el empate 2-2 de hoy.
Luis Díaz sigue encendido. Después de su doblete ante el París Saint-Germain en la Champions League, el colombiano volvió a brillar con el Bayern Múnich en la Bundesliga. Este sábado marcó un golazo en el empate 2-2 frente al Unión Berlín, en el Stadion An der Alten Försterei.
El tanto llegó al minuto 37. Josip Stanisic filtró un balón que parecía perderse, pero Díaz se barrió para mantenerlo en juego, se levantó con velocidad, eludió a su marca y sin ángulo, sacó un remate potente que entró entre el palo y el portero. Una definición de crack que puso el 1-1 parcial.
Kane: “Ha sido el mejor gol de Luis desde que llegó”
El empate cortó la racha de 17 victorias seguidas del Bayern, pero eso no impidió que Harry Kane destacara el momento del colombiano. El inglés, que también anotó en el partido, no escatimó en elogios para su compañero.
“Increíble, para ser honesto. La forma en que metió el balón entre el arquero y el arco, eludiendo al defensa... fue un gol muy especial. Ha venido marcando golazos desde que llegó, pero creo que el de esta noche ha sido el mejor”,
declaró Kane en entrevista con ESPN tras el partido.
Temporada de ensueño para el guajiro
El tanto ante Unión Berlín fue el gol número 11 de Luis Díaz en la temporada:
- 6 en Bundesliga
- 3 en Champions League
- 1 en Copa de Alemania
- 1 en Supercopa Alemana
En total, el colombiano ha disputado 1.334 minutos en 17 partidos, todos como titular, y además suma 5 asistencias. Un inicio de temporada espectacular que lo consolida como uno de los futbolistas más determinantes del Bayern.
Próximos retos con el Bayern y la Selección Colombia
Tras la Fecha FIFA, el Bayern Múnich volverá a competir el 22 de noviembre ante el Friburgo en el Allianz Arena. Antes de eso, Luis Díaz se unirá a la Selección Colombia para disputar los amistosos frente a Australia y Nueva Zelanda en Estados Unidos.
Su momento no podría ser mejor: goles, liderazgo y elogios en Alemania. Y ahora, con la camiseta amarilla, buscará cerrar el año con la misma inspiración que tiene a todo el Bayern rendido a sus pies.
Fuente
Antena 2