Figura del Liverpool subestima a Lucho: "No es excepcional"

"Fue bueno pero no excepcional"

El histórico jugador del Liverpool, Jamie Carragher, quien ahora se dedica a los medios de comunicación, decidió hablar del colombiano nuevamente, una persona que en su momento fue un gran defensor de Lucho, parece haberse olvidado tanto de lo que decía antes como de lo que el guajiro realmente le aportó al equipo, ahora decidió hacer una injusta comparación y minimizar el impacto real de Díaz en el equipo.

El ex defensor decidió comparar a Lucho con Mané y Firmino, dos jugadores que llegaron para devolver al Liverpool a su mejor momento en medio de crisis y que sin lugar a dudas fueron fundamentales en el proyecto liderado por Klopp. Dijo que el colombiano "no está a la altura" del senegalés y el brasileño" comparando los títulos, pero sin tener en cuenta que estuvieron 6 y 8 años en el equipo respectivamente mientras que el colombiano estuvo apenas 3 y medio. Aún así en ese tiempo Lucho consiguió levantar 5 títulos, mientras que Mané levantó 7 y Firmino 6 con casi el doble de tiempo que el guajiro.

Dura comparación entre Premier y Bundesliga

Además, el inglés se tomó el tiempo de comparar las dos ligas refiriéndose al colombiano: "se verá bien en la Bundesliga porque no es tan buena como la Premier", dijo el defensor sobre el momento de Díaz, antes de agregar que: “Díaz fue un muy buen jugador, pero no fue excepcional”.

Recordemos que en la temporada 21/22, en la que el Liverpool de Klopp se llegó a ilusionar con el triplete, Carragher decía lo siguiente sobre Lucho: "Sin el fichaje de Díaz, el Liverpool no seguiría persiguiendo otros tres trofeos. Ha estado fantástico, permitiendo a Klopp ganar más partidos desde el banquillo".