Actualizado:
Vie, 15/08/2025 - 14:44
Figura Selección Colombia llegó a Perú: Universitario hace fichaje de lujo
El fútbol de Perú se sigue llenando de figuras y llegó un nuevo fichaje de la Selección Colombia.
El mercado de fichajes no se detiene y Colombia se ha robado el protagonismo en esta edición, ya que se han llevado a cabo varias transferencias a distintos clubes de importantes ligas, tal como ocurre con referentes como Jhon Arias, Nelson Deossa y Jhon Jáder Durán, quienes jugarán a nivel europeo a partir de la presente temporada.
Sin embargo, las jugadoras de la Selección Colombia, recientes subcampeonas de la Copa América, también se empiezan a robar el show, tal como Catalina Usme, quien se despidió de Galatasaray, equipo con el que pudo jugar la Champions League, y le dijo "hola" a Universitario de Perú, club que ya confirmó su fichaje.
Le puede interesar: Colombia se quedaría sin goleador para el Mundial: lesión es preocupante
Universitario confirmó el fichaje de Catalina Usme
La histórica delantera de la Selección Colombia, Catalina Usme, terminó de manera exitosa su primer paso por el fútbol europeo jugando con la camiseta de Galatasaray, club que le brindó la oportunidad de jugar nada más y nada menos que la Champions League, logro que consiguen muy pocos a lo largo de su carrera como profesionales.
Usme llegó a Turquía desde México, habiendo jugado con Pachuca, y en el fútbol de Europa demostró gran talento, pero su contrato llegó al final después de un año. La colombiana se tomó sus redes sociales para enviar un sentido mensaje de despedida y agradecimiento a todos aquellos que formaron parte del proceso y que le permitieron cumplir este sueño más a nivel internacional con un gran equipo como lo es Galatasaray.
Ahora, justo cuando se pensaba que su carrera podría llegar al final, se dio a conocer que continuaría sumando minutos en el fútbol internacional, teniendo la oportunidad de jugar con Universitario. La escuadra peruana ya hizo la presentación oficial de la delantera colombiana y las expectativas son bastante altas.
𝗨𝗡𝗔 𝗟𝗘𝗬𝗘𝗡𝗗𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗟𝗔𝗦 𝗠𝗔́𝗦 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢𝗡𝗔𝗦 😮💨🔥#ConLasLeonasHastaElFinal pic.twitter.com/yFd9seLI4Q— Fútbol Femenino de Universitario (@FutFemeninoU) August 15, 2025
En otras noticias: América no se puede colgar más
Lea también: Selección Colombia tiene nueva sede para la Eliminatoria
Catalina Usme y su posible retiro de la Selección Colombia
La experimentada atacante, que en su carrera ha vestido las camisetas del América de Cali, Santa Fe, Pachuca y Galatasaray, dejó claro que no volverá a Turquía y que tiene claro su futuro después de su etapa como futbolista en la 'tricolor'.
“Sin duda en algún momento voy a dirigir esta Selección Colombia, pero no sé cuándo, no sé si haya llegado el momento de decir adiós o si de pronto quedarme uno, dos o tres años más, esas decisiones se deben tomar con cabeza fría entonces debo darle tiempo”, añadió la delantera.
Fuente
Antena 2