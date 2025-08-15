Figura Selección Colombia llegó a Perú: Universitario hace fichaje de lujo

El mercado de fichajes no se detiene y Colombia se ha robado el protagonismo en esta edición, ya que se han llevado a cabo varias transferencias a distintos clubes de importantes ligas, tal como ocurre con referentes como Jhon Arias, Nelson Deossa y Jhon Jáder Durán, quienes jugarán a nivel europeo a partir de la presente temporada.

Sin embargo, las jugadoras de la Selección Colombia, recientes subcampeonas de la Copa América, también se empiezan a robar el show, tal como Catalina Usme, quien se despidió de Galatasaray, equipo con el que pudo jugar la Champions League, y le dijo "hola" a Universitario de Perú, club que ya confirmó su fichaje.

Universitario confirmó el fichaje de Catalina Usme

La histórica delantera de la Selección Colombia, Catalina Usme, terminó de manera exitosa su primer paso por el fútbol europeo jugando con la camiseta de Galatasaray, club que le brindó la oportunidad de jugar nada más y nada menos que la Champions League, logro que consiguen muy pocos a lo largo de su carrera como profesionales.

Usme llegó a Turquía desde México, habiendo jugado con Pachuca, y en el fútbol de Europa demostró gran talento, pero su contrato llegó al final después de un año. La colombiana se tomó sus redes sociales para enviar un sentido mensaje de despedida y agradecimiento a todos aquellos que formaron parte del proceso y que le permitieron cumplir este sueño más a nivel internacional con un gran equipo como lo es Galatasaray.