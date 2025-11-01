Filtran jugador de Nacional que no estará en próxima convocatoria de Lorenzo

Atlético Nacional viene de obtener un triunfo por goleada 3-0 ante Llaneros que le permitió clasificar de manera anticipada a los cuadrangulares de la presente Liga BetPlay, equipo ‘verdolaga’ que por tener una mejor diferencia de gol se ha quedado con el liderato virtual del certamen con 34 puntos.

El conjunto dirigido por el técnico Diego Arias ha mostrado un buen desempeño en los últimos partidos y vuelve a ser considerado como uno de los grandes candidatos a pelear el título de liga, teniendo en cuenta además que el equipo antioqueño también disputará las semifinales de la Copa BetPlay, serie ante el América de Cali que dará inicio este domingo en el Estadio Atanasio Girardot.

