Sáb, 01/11/2025 - 07:53
Filtran jugador de Nacional que no estará en próxima convocatoria de Lorenzo
El equipo 'verdolaga' podrá tener a uno de sus referentes en la recta final de la temporada.
Atlético Nacional viene de obtener un triunfo por goleada 3-0 ante Llaneros que le permitió clasificar de manera anticipada a los cuadrangulares de la presente Liga BetPlay, equipo ‘verdolaga’ que por tener una mejor diferencia de gol se ha quedado con el liderato virtual del certamen con 34 puntos.
El conjunto dirigido por el técnico Diego Arias ha mostrado un buen desempeño en los últimos partidos y vuelve a ser considerado como uno de los grandes candidatos a pelear el título de liga, teniendo en cuenta además que el equipo antioqueño también disputará las semifinales de la Copa BetPlay, serie ante el América de Cali que dará inicio este domingo en el Estadio Atanasio Girardot.
Lorenzo tendría descartado a figura de Nacional para amistosos de noviembre
A falta de dos fechas para que termine la fase de todos contra todos en la Liga BetPlay 2025-II, Nacional ya piensa en lo que serán los cuadrangulares, instancia en la que podría tener garantizada la presencia de uno de sus máximos referentes, quien no sería convocado esta vez por Néstor Lorenzo para los amistosos de la Selección Colombia en este noviembre.
Se trata del arquero David Ospina, habitual convocado por el técnico argentino que no sería incluido en el listado de jugadores que enfrentará a las selecciones de Nueva Zelanda y Australia el 15 y 18 de noviembre, respectivamente, así lo confirmó el periodista Sebastián Vargas en ‘El Vbar Caracol’.
Nacional se quedaría con una figura para el remate del segundo semestre del año
La fuente indica que Ospina se quedaría trabajando en Atlético Nacional y no viajaría a los Estados Unidos para afrontar los partidos amistosos, una buena noticia para los hinchas del cuadro ‘verdolaga’, que tendría a su guardameta para el inicio de los cuadrangulares y para el duelo de vuelta de la Copa BetPlay ante el América de Cali, que seguramente será entre el jueves 13 y el domingo 16 de noviembre.
Así las cosas, los arqueros que estarían en la convocatoria para la fecha FIFA de noviembre serían Camilo Vargas (quien regresaría tras estar ausente frente a México y Canadá), Kevin Mier y Álvaro Montero, sin embargo, podría haber alguna sorpresa con Aldair Quintana o Devis Vásquez.
