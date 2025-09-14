Filtran primeras imágenes del balón oficial para el Mundial 2026

Características del balón oficial para el Mundial 2026

De esta forma, se busca transmitir “la vibración cultural y deportiva que se vivirá en cada sede del campeonato”. El nombre, breve y sonoro, encarna la esencia de un torneo donde convergen distintas tradiciones futbolísticas.

El aspecto visual del balón también es protagonista. Con una base blanca y detalles en rojo, verde y azul los colores representativos de los anfitriones, Trionda exhibe un estilo vibrante y moderno. Además, incorpora símbolos icónicos: la hoja de arce canadiense, el águila mexicana y las estrellas estadounidenses aparecen de manera sutil en los paneles, convirtiendo cada partido en un escenario de homenaje a la diversidad cultural.

En el plano técnico, Adidas apostó por un formato disruptivo. Trionda está elaborado con cuatro paneles, una cifra muy inferior a los modelos previos. En palabras de los analistas, esto representa “un salto hacia un vuelo más estable y un control superior”. La reducción de uniones permite un contacto más limpio con el pie del jugador, lo que podría modificar la manera en que se ejecutan tiros libres, centros y remates a portería.

La presentación oficial de este balón está prevista para finales de octubre o comienzos de noviembre de 2025, cuando será mostrado al mundo en un evento especial. Al mismo tiempo se habilitará su venta en tiendas oficiales y plataformas digitales. Se estima que el precio inicial será de 170 dólares, equivalentes a aproximadamente 680 mil pesos colombianos, cifra que lo ubica dentro del rango premium para coleccionistas y fanáticos.