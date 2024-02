Filtraron el mayor candidato para reemplazar a Klopp y no es Xabi Alonso

Stephen Warnock, que jugó dos temporadas y media con Xabi Alonso en el Liverpool, no cree que el español sea el candidato número uno para dirigir a los 'Reds', tras la marcha de Jürgen Klopp, por su corta carrera en los banquillos.



Xabi Alonso es el principal favorito a suceder a Klopp en Anfield, no solo por su pasado como jugador, sino sobre todo por su excelente temporada con el Bayer Leverkusen, con el que no ha perdido ningún partido, está líder con ocho puntos de ventaja en la Bundesliga, en semifinales de la Copa alemana y en dieciseisavos de la Europa League.



Sin embargo, Warnock cree que este currículum no es suficiente, que la directiva del Liverpool quiere un nombre más consolidado, por lo que propone a Roberto de Zerbi como favorito.



"Creo que, desde el punto de vista del Liverpool y de sus dueños, FSG, llevarán tiempo detrás de una solución a largo plazo para la salida de Klopp y sus potenciales sucesores", dijo al periódico Liverpool Echo.

Vea también: Pochettino advierte a Liverpool antes de la final de Carabao Cup



"Seguro que han seguido a entrenadores prácticamente desde que Klopp empezó. Han querido asegurarse de que están listos para ese día, tanto como si se fuera como si estuviera en una mala racha. Así es el fútbol, todo puede pasar", añadió Warnock, que estuvo en el Liverpool entre 2002 y 2007.



"Xabi Alonso solo habrá llegado a su radar en el último año o así, así que seguro que tienen otros nombres apuntados que piensan que podría ser el reemplazo de Klopp. El técnico que yo me imagino es Roberto de Zerbi, por la forma en la que llegó a la Premier League y su éxito en el Brighton. Ha hecho un trabajo increíble y prácticamente trabaja con los mismos recursos que Klopp. Creo que sería ideal para el club".

Le puede interesar: Liverpool ya conoce su rival en la Europa League: definidas las llaves de octavos de final



Con pasado en los banquillos del Palermo, Benevento y Sassuolo, De Zerbi guió al Shakhtar Donetsk a la conquista de una Supercopa ucraniana en el año en el que estuvo en Ucrania, antes de tener que marcharse en julio de 2022 por la invasión rusa.



De ahí dio el salto al Brighton, como sustituto de Graham Potter, y llevó a los 'Seagulls' a su mejor temporada en la historia, clasificándolos por primera vez para competición europea.