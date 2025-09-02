Fin de la novela de Yeison Guzmán: ya fue presentado en nuevo equipo

El proyecto de 2025 de Deportes Tolima no arrancó del todo bien, ya que comenzaron la temporada con varias bajas dentro de su plantilla, la más sensible de ellas la de el estratega David González, quien habría anunciado su renuncia para vincularse con Millonarios.

En la zona ofensiva del club también se dio un problema, ya que una de sus mayores figuras en el ataque salió rumbo al fútbol europeo. Yeison Guzmán fue el jugador que entró en los planes de un equipo extranjero, el cual terminó siendo Torpedo Moskva de Rusia, aunque al delantero no le fue del todo bien y tras solo un semestre buscó regresar al FPC, pero por problemas entre ambas partes que querían sus derechos la situación lo terminó llevando al Brasil para jugar con Fortaleza.

Yeison Guzmán fue presentado como nuevo jugador de Fortaleza

El antioqueño habría iniciado trabajos de pretemporada común y corriente con el cuadro 'pijao', llenando de ilusión a los hinchas con su continuidad, pero finalmente se dio a conocer que tras el último entrenamiento en Ibagué viajaría rumbo a Europa, justamente hasta Rusia, junto con su representante, para terminar de consolidar los detalles de su traspaso, entre ellos los respectivos exámenes médicos.

El jugador de 27 años cuando se abrió el mercado de fichajes en Colombia comenzó a sonar para reforzar a Millonarios, Junior de Barranquilla o regresar a Deportes Tolima. Su futuro terminó envuelto en polémicas y el único club que habría sabido solventarlos fue Fortaleza.