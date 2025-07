Fin de la novela: Falcao hizo oficial su salida de Millonarios

Con su marcha en la rueda de prensa final y sus declaraciones sobre el VAR y las polémicas en los cuadrangulares, todo quedó muy mal para Radamel. Fue sancionado con 4 fechas y una multa millonaria sin saber si iba a volver a disputar un minuto con la camiseta azul.

Tras toda la polémica y haber sido uno de los jugadores más destacados en las semifinales del FPC, el delantero samario se quedó sin la posibilidad de levantar el título con Millonarios. Sus números fueron buenos, pero no pudo consolidar su trabajo para que el equipo llegará al título y sumará la estrella 17.

En un sentido mensaje, Radamel se despidió de los hinchas, sus compañeros y todo el equipo que lo acompañó durante un año de estadía en la casa azul. Su paso dejó buenos recuerdos como goles importantes a Nacional y Santa Fe y le devolvió la ilusión a la hinchada bogotana que colmó El Campín para verlo.

Mensaje de despedida de Radamel Falcao García

"Los sueños se cumplen y logré cumplir el mío, el sueño que tuve de niño se materializó y pude vestir estos colores. Hoy solo tengo palabras de agradecimiento para cada uno de ustedes, por su apoyo, su respaldo y por estar ahí cada fecha.



Mientras pude deje la vida, el alma y corazón en cada partido, cada jugada, cada minuto... Y eso es lo que me llevo, también me llevo cada palabra de aliento, cada cántico de la tribuna y estos colores tatuados en mi alma.



Millonarios, directivos, cuerpo técnico, compañeros, hinchada y a todos los que hacen su trabajo silencioso en el club, gracias por tanto... Pueden estar seguros qué siempre habrá un vínculo que nos une, desde la posición que sea, siempre tendré un lazo con el Club y con la hinchada.



Vamos todos juntos...

Y no lo olviden... ¡SIEMPRE, SIEMPRE Millonarios!"