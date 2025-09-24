Fin de la novela: Jesurún confirmó si convocarán o no a Cristhian Mosquera

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, entregó declaraciones en La FM y Antena 2 sobre la situación del defensor Cristhian Mosquera, jugador del Arsenal en Inglaterra, respecto a una eventual convocatoria a la Selección Colombia.

Jesurún explicó que desde hace tiempo se ha hecho un seguimiento al zaguero, pero que su decisión ha sido mantenerse en el proceso de las divisiones juveniles de España. “Es muy claro. Él es español de nacimiento, él fue seguido y se le propuso que viniera a la convocatoria. Lo hizo el profesor Héctor Cárdenas con la selección Colombia sub-20 y el jugador fue absolutamente claro con que su objetivo era pertenecer a la selección de España”, señaló.

De acuerdo con el dirigente, la Federación y el cuerpo técnico de las selecciones juveniles de Colombia realizaron acercamientos directos con el jugador y sus padres, con el fin de ofrecerle la posibilidad de unirse al proyecto nacional. Sin embargo, la postura de Mosquera fue la de permanecer en la estructura de la Real Federación Española de Fútbol. “Acudimos a él y hablamos con los padres, pero su posición es que quiere ser integrante del país donde él nació, que es España”, indicó Jesurún.