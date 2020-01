La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano dio a conocer el fixture que tendrá el campeonato de la segunda división que llevará como nombre 'Torneo BetPlay I'.

Con la inclusión de Unión Magdalena y Atlético Huila, clubes que perdieron la categoría y la no participación de Boyacá Chicó y Deportivo Pereira, conjuntos que ascendieron, se definieron las 16 fechas que tendrá el certamen.

El Torneo BetPlay mantendrá el mismo sistema que tuvo el campeonato de la segunda división en 2019. Habrá un campeón en el primer semestre y uno más en el segundo. Además de contabilizará la tabla de la reclasificación para resolver las instituciones que lucharán por ganarse un lugar en la primera categoría.

Así se jugará la primera fecha del Torneo BetPlay I:

Tigres Vs. Fortaleza

Leones Vs. Bogotá F.C.

Atlético Huila Vs. Real San Andrés

Cortuluá Vs. Real Cartagena

Atlético F.C Vs. Boca Juniors

Barranquilla F.C Vs. Orsomarso SC

Valledupar Vs. Quindío

Llaneros Vs. Unión Magdalena

Este es el fixture completo del Torneo BetPlay: