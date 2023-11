Flabio Torres destapó la verdad sobre cómo se 'cocinó' su salida del Pasto

En una entrevista concedida a Planeta Fútbol de Antena 2, Flabio Torres, hasta hace poco tiempo técnico del Deportivo Pasto, compartió sus pensamientos y emociones tras su inesperada salida del equipo. El entrenador explicó las razones que llevaron a despedida después del último encuentro contra Envigado, revelando detalles sobre la falta de comunicación y respaldo por parte de la directiva.

"No me sorprendió porque en los últimos días vi una falta de comunicación por parte del presidente y no había el mismo respaldo", expresó Torres, evidenciando un distanciamiento que percibió en las últimas semanas de su gestión. Afirmó que, tras el partido con Envigado, fueron citados a una reunión donde les informaron que no continuarían al mando del equipo.

Por otro lado, Flabio destacó su desempeño en los dos años al frente del Deportivo Pasto, subrayando dos clasificaciones a cuadrangulares, logros que considera positivos. Con pesar en su voz, lamentó no haber podido contribuir más al desarrollo de jugadores de la cantera del equipo. "Me duele no poder haber dejado más jugadores de las inferiores", expresó el entrenador.

Ante la incertidumbre sobre su futuro, Torres manifestó que están "esperando una oportunidad" y que se prepararán al máximo para afrontar cualquier desafío que se presente. Reconoció la naturaleza volátil de su cargo y señaló que estarán listos, junto a su cuerpo técnico, para asumir una nueva responsabilidad, ya sea en un tiempo corto o después de un período de espera.

"Estamos esperando una oportunidad, vamos a ver. Nuestro cargo siempre está lleno de estas situaciones, esperaremos a que salga una nueva oportunidad, puede ser que sea en un tiempo corto o nos demoremos. Mientras tanto, nos prepararemos al máximo para hacer las cosas de la mejor manera", concluyó Flabio Torres, dejando abierta la puerta a futuros desafíos en su carrera como director técnico.

