Flamengo lanza alarmas por la lesión de Jorge Carrascal: "Se siente mal"

Jorge Carrascal atraviesa días complicados en el Flamengo, después de la lesión que encendió la preocupación en el cuerpo técnico y médico del club. Según informó la prensa brasilera el volante cafetero presentó molestias tras recibir un golpe en la zona costal derecha, lo que obligó a detener su preparación para los próximos compromisos del equipo carioca.

Los exámenes médicos realizados descartaron una fractura, pero confirmaron la existencia de un edema y una distensión en la costilla afectada. Aunque en principio la lesión no reviste gravedad, su evolución ha sido más lenta de lo esperado. La periodista Mônica Alves detalló que el futbolista de 27 años amaneció con un dolor intenso, situación que impide definir una fecha exacta para su regreso a la competencia. Todo dependerá de cómo responda al tratamiento y de su capacidad para soportar el esfuerzo físico.

En Flamengo, la preocupación es evidente. Carrascal venía consolidándose como una de las piezas más importantes del medio campo, aportando desequilibrio, dinámica y creatividad ofensiva. Su ausencia llega en un instante clave de la temporada, cuando el equipo se prepara para la final de la Copa Libertadores, programada para el 29 de noviembre en Lima. En el entorno del club confían en recuperarlo a tiempo, pero sin arriesgar su salud en un proceso que requiere paciencia y control.

Más allá del ámbito de clubes, la noticia también golpea a la Selección Colombia, que contaba con el exjugador de River Plate para los amistosos de noviembre. El técnico nacional deberá buscar alternativas ante la inminente baja de un futbolista que venía mostrando gran nivel y una notable madurez futbolística en el balompié brasileño.

Para el conjunto de Río de Janeiro, el reto ahora pasa por reorganizar su zona media sin uno de sus hombres más desequilibrantes. El entrenador Filipe Luís deberá echar mano de su amplia nómina para mantener la intensidad y el orden táctico. Aunque el diagnóstico fue alentador al descartarse una lesión ósea, el proceso de recuperación puede prolongarse más de lo deseado si no hay una respuesta positiva en los próximos días.

El golpe anímico no es menor. Carrascal se había ganado un espacio importante en la hinchada por su talento y capacidad para romper líneas, algo que el equipo extrañará mientras él se recupera. Sin embargo, el cuerpo médico prefiere no apresurar su retorno, consciente de que una recaída podría ser aún más perjudicial en el cierre del año competitivo.

En definitiva, el caso de Jorge Carrascal refleja cómo un inconveniente físico puede alterar los planes de dos instituciones de alto nivel. El Flamengo deberá dosificar esfuerzos en su lucha por los títulos, mientras el colombiano trabaja para volver con la misma energía y creatividad que lo llevaron a ganarse un lugar destacado en el fútbol sudamericano. Su regreso, más que una urgencia, se ha convertido en una cuestión de tiempo y prudencia.