Flamengo tiene como prioridad a Carrascal: Tomaron importante decisión

¿Jugará el clásico Fla-Flu? Depende de la Selección

Aunque el Mengao hará lo posible por tenerlo disponible, la titularidad de Carrascal no está garantizada. El club evaluará cuántos minutos acumule en los amistosos con Colombia, pues el desgaste será clave para definir si inicia, va al banco o simplemente queda fuera de la convocatoria para el duelo ante Fluminense.

De acuerdo con Globo Esporte, el plan del club es contar al menos con su presencia en el banquillo, entendiendo que el Fla-Flu puede marcar el tramo final del Brasileirao. Flamengo no quiere renunciar al desequilibrio y creatividad que el colombiano ha mostrado desde su regreso.

Flamengo considera a Jorge Carrascal un jugador fundamental y por eso ha armado una operación contrarreloj para tenerlo en el clásico ante Fluminense. Su participación dependerá del uso que haga la Selección Colombia en los dos amistosos, pero el Mengao hará todo lo posible para que su figura esté disponible en un duelo decisivo para sus aspiraciones en el Brasileirao.