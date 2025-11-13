Actualizado:
Jue, 13/11/2025 - 17:32
Flamengo tiene como prioridad a Carrascal: Tomaron importante decisión
El jugador colombiano está concentrado en la selección Colombia.
Jorge Carrascal vive uno de sus mejores momentos desde que llegó a Flamengo y el club no quiere perderlo para el clásico contra Fluminense. Aunque el colombiano está concentrado con la Selección en Estados Unidos, el Mengao prepara una operación especial para tenerlo disponible. Su presencia, sin embargo, no está completamente asegurada.
Flamengo mueve cielo y tierra para recuperar a Carrascal
El buen nivel del colombiano lo convirtió en un jugador imprescindible para Fílipe Luís, a tal punto que su convocatoria a la Selección Colombia generó malestar en el cuerpo técnico del Fla. El club esperaba evitar riesgos tras la lesión que el volante dejó atrás recientemente, pero aun así tuvo que cederlo para los amistosos frente a Nueva Zelanda y Australia.
Aun sabiendo que Carrascal se perderá el duelo ante Sport Recife, Flamengo organizó un plan logístico inusual, alquiló un avión privado para traerlo desde Estados Unidos junto a Gonzalo Plata, Matías Viña, Guillermo Varela y Giorgian De Arrascaeta. El vuelo despegará desde Nueva York en la madrugada del 19 de noviembre, pasará por Tampa para recoger a los uruguayos y llegará a Río de Janeiro pocas horas antes del clásico.
¿Jugará el clásico Fla-Flu? Depende de la Selección
Aunque el Mengao hará lo posible por tenerlo disponible, la titularidad de Carrascal no está garantizada. El club evaluará cuántos minutos acumule en los amistosos con Colombia, pues el desgaste será clave para definir si inicia, va al banco o simplemente queda fuera de la convocatoria para el duelo ante Fluminense.
De acuerdo con Globo Esporte, el plan del club es contar al menos con su presencia en el banquillo, entendiendo que el Fla-Flu puede marcar el tramo final del Brasileirao. Flamengo no quiere renunciar al desequilibrio y creatividad que el colombiano ha mostrado desde su regreso.
Flamengo considera a Jorge Carrascal un jugador fundamental y por eso ha armado una operación contrarreloj para tenerlo en el clásico ante Fluminense. Su participación dependerá del uso que haga la Selección Colombia en los dos amistosos, pero el Mengao hará todo lo posible para que su figura esté disponible en un duelo decisivo para sus aspiraciones en el Brasileirao.
Fuente
Antena 2