Mié, 05/11/2025 - 09:58
Flamengo tomó inesperada decisión con Jorge Carrascal tras lesión en su costilla
El mediocampista ofensivo tuvo que ser reemplazado en el partido contra Sport Recife.
Las alarmas se encendieron en Flamengo y en la Selección Colombia luego de ver a Jorge Carrascal con lágrimas en sus ojos y evidentes muestras de dolor en una de sus costillas, situación que se presentó el pasado sábado en un partido ante Sport Recife por una de las jornadas del Brasileirao.
En las horas siguientes a la lesión del futbolista colombiano (que le impidió seguir jugando el partido y lo obligó a ser sustituido), se determinó que Carrascal sufrió un edema óseo en una de sus costillas, pero no se informó un tiempo determinado de recuperación, generando dudas de su presencia en la próxima convocatoria de la Selección Colombia y también pensando en la final de la Copa Libertadores, que se jugará el 29 de noviembre.
Flamengo convocó nuevamente a Jorge Carrascal
Desde territorio brasileño habían informado que la lesión del colombiano no era de gravedad, pero que necesitaba un tratamiento especial para saber el tiempo en el que podría estar ausente de las canchas, pues bien, recientemente dieron un nuevo reporte con buenas noticias para el cartagenero, para algunos inesperado, pues no se perdería ningún compromiso tras su molestia física.
Y es que según indicó Globo Esporte: “Flamengo tiene buenas noticias sobre la convocatoria para el partido del miércoles contra São Paulo. Carrascal viajó con el equipo y está disponible para ser seleccionado por Filipe Luís (…) El tratamiento progresó el lunes y el martes. A pesar de seguir sintiendo dolor, el jugador pudo entrenar en la última sesión antes del viaje y se decidió que viajaría”.
Jorge Carrascal podría ser uno de los convocados por Néstor Lorenzo
Con la buena noticia de la recuperación de Carrascal, el exjugador de River Plate, CSKA y Dinamo de Moscú podría estar nuevamente incluido en una convocatoria de la Selección Colombia, recordando que el mediocampista no hizo parte del listado de jugadores que el técnico Néstor Lorenzo usó para los partidos anteriores contra México y Canadá.
Cabe mencionar que Jorge Carrascal ha sido uno de los habituales convocados por el entrenador argentino para los partidos de Eliminatorias, jugador que ha disputado 6 partidos con Colombia en ese torneo clasificatoria al Mundial del 2026.
