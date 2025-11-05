Flamengo tomó inesperada decisión con Jorge Carrascal tras lesión en su costilla

Las alarmas se encendieron en Flamengo y en la Selección Colombia luego de ver a Jorge Carrascal con lágrimas en sus ojos y evidentes muestras de dolor en una de sus costillas, situación que se presentó el pasado sábado en un partido ante Sport Recife por una de las jornadas del Brasileirao.

En las horas siguientes a la lesión del futbolista colombiano (que le impidió seguir jugando el partido y lo obligó a ser sustituido), se determinó que Carrascal sufrió un edema óseo en una de sus costillas, pero no se informó un tiempo determinado de recuperación, generando dudas de su presencia en la próxima convocatoria de la Selección Colombia y también pensando en la final de la Copa Libertadores, que se jugará el 29 de noviembre.

