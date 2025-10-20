Flick calienta el clásico contra el Madrid: "No sé que decir de los árbitros"

Inicialmente, el DT habló sobre lo que fue la victoria sufrida ante Girona con el gol de Ronald Araujo en el minuto 93: “Hoy el ambiente era muy bueno. Me gusta ver este estado de ánimo. Somos un equipo joven qué necesita esto. Cuando analizamos el partido ante el Girona, siempre hablo del posicionamiento, de estar bien situados.”

Posteriormente, al ser cuestionado por su expulsión y las dudas sobre el arbitraje en la previa del clásico: “No lo sé. Ya hablaremos el sábado o después del partido. No era nada contra el árbitro, pero él lo vio así y tengo que aceptarlo”, apuntó el entrenador sobre la posibilidad de que su sanción sea recurrida.

Además, el DT añadió que prefiere no hablar de los árbitros pesé a los constantes cuestionamientos del entorno barcelonista sobre la manera como se maneja la justicia en los partidos del elenco culé: “¿Qué respondo? No sé qué decir...(risas). Llevo 16 meses aquí, vosotros mucho más. Prefiero no hablar de esto”.