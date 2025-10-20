Actualizado:
Flick calienta el clásico contra el Madrid: "No sé que decir de los árbitros"
Barcelona se alista para lo que será una semana con juegos ante Olympiacos y Real Madrid.
Real Madrid y Barcelona se verán las caras el domingo 26 de octubre por la fecha 10 de la Liga de España. El Clásico tendrá un duelo mano a mano con dos equipos que llegan con una diferencia de solo dos puntos en la pelea por el liderato del torneo local.
En la previa del compromiso que centra la atención del planeta fútbol, Hansi Flick, técnico del Barça, habló sobre lo que puede ser el encuentro ante la escuadra comandada por Xabi Alonso. El entrenador teutón hizo referencia a las dudas sobre el arbitraje y las sensaciones de su equipo en una semana donde también habrá jornada de Champions League.
Inicialmente, el DT habló sobre lo que fue la victoria sufrida ante Girona con el gol de Ronald Araujo en el minuto 93: “Hoy el ambiente era muy bueno. Me gusta ver este estado de ánimo. Somos un equipo joven qué necesita esto. Cuando analizamos el partido ante el Girona, siempre hablo del posicionamiento, de estar bien situados.”
Posteriormente, al ser cuestionado por su expulsión y las dudas sobre el arbitraje en la previa del clásico: “No lo sé. Ya hablaremos el sábado o después del partido. No era nada contra el árbitro, pero él lo vio así y tengo que aceptarlo”, apuntó el entrenador sobre la posibilidad de que su sanción sea recurrida.
Además, el DT añadió que prefiere no hablar de los árbitros pesé a los constantes cuestionamientos del entorno barcelonista sobre la manera como se maneja la justicia en los partidos del elenco culé: “¿Qué respondo? No sé qué decir...(risas). Llevo 16 meses aquí, vosotros mucho más. Prefiero no hablar de esto”.
Durante la conferencia de prensa previa al duelo ante Olympiacos por la Champions League, Flick fue contundente y también habló sobre el impacto que ha tenido el entorno del Barcelona en su forma de comportarse. “No estoy más nervioso, quizá mis emociones no son las mismas que antes. Recuerdo que cuando entrenaba al Bayern de Múnich había imágenes de cuando ganamos 8-2 contra el Barça, que nunca sonreía con los ocho goles”.
Para cerrar, el entrenador confirmó que vive cada partido como si fuera una auténtica batalla y por ello sus emociones van a flote: “Ahora tengo más emociones; este club igual me ha cambiado completamente. Lo que puedo decir es que amo este club, amo Barcelona, amo a la gente de aquí, es increíble, y doy el máximo para este club. Vivo para el club”.
