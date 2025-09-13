Flick se fue contra la selección de España tras problema con Lamine Yamal

También se ha referido a la situación del centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi', que lleva dos semanas de baja por unas molestias en la rodilla derecha, la misma que se lesionó de gravedad en 2023.



"Gavi es el corazón del equipo, su mentalidad en el campo es increíble, lo da todo por el club. Tenía miedo de esta situación tras su larga lesión. Para mí, tiene que trabajar y esforzarse en ver cómo evoluciona. No queremos presionarle ni precipitarnos. Tiene que volver en buena forma, con confianza en su cuerpo", ha detallado.



En cambio, Flick ha corroborado que el atacante Raphael Dias 'Raphinha' está "bien" y "disponible" para el domingo pese a haber sido el último en incorporarse al equipo tras sus compromisos con Brasil -junto al uruguayo Ronald Araujo-, y ha opinado que el hecho de jugar este domingo en el Estadio Johan Cruyff, con capacidad para 6.000 espectadores, no afectará al equipo.

"Conocemos la situación del club. El presidente me lo explica todo y yo confío en él. Mañana no hay excusas. Tenemos que estar centrados en nosotros mismos, en ganar. Es un tema de mentalidad. Confío en los jugadores. Quizás (el regreso al Camp Nou) se retrasa un poco más, pero lo más importante es el equipo", ha analizado.



Además, Flick ha ahondado en el mensaje que dio tras el empate en la última jornada contra el Rayo Vallecano (1-1), cuando dijo que "los egos matan el éxito".



"Hay cosas que pasan sobre el terreno de juego o en el vestuario y es mi trabajo resolverlas. Quiero a todo el mundo centrado, que sepa lo que tiene que hacer en el campo. Jugar al 50 o al 70% no basta, eso es lo que quiero inculcar. Todos merecen el 100% de los jugadores. Por eso llegaron las victorias y los títulos el curso pasado, y tenemos que regresar a ello", ha expuesto.



Por último, Flick ha asegurado que el técnico del Valencia, Carlos Corberán, ha realizado "un trabajo fantástico" que el curso pasado logró "estabilizar al equipo". "Es un entrenador que se adapta mucho al rival y tiene a jugadores interesantes. Es un gran equipo", ha zanjado.

