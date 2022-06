¿Florentino resentido? Esto dicen en Francia por sus declaraciones sobre Mbappé

El actual presidente del Real Madrid Florentino Pérez, dio unas declaraciones con respecto a la actualidad de su club, lo que podría pasar con el técnico Zinedine Zidane, sobre la unión de Benzema - Haaland, y por supuesto, de lo que está ocurriendo con Kylian Mbappé y el París Saint-Germain.

La entrevista de Florentino fue en el famoso programa español El Chiringuito, y bastaron pocos minutos para que sus palabras le dieran la vuelta al mundo, aun más las frases contundentes que uso para referirse al delantero francés: "Cambió y no hay que darle más vueltas al asunto, el fútbol es un deporte conjunto y él no lo entiende. Con todo eso me di cuenta que ese no es el Mbappé que yo quería traer, es otro que al final es solo fruto de una presión y que seguramente, eso lo hizo cambiar de sueños"

Los medios franceses no se hicieron esperar, en diarios como Le Parisien y RMC Sport, lo han llamado en más de una ocasión resentido, no solo por sus palabras contra Mbappé, sino por usar la política de ese país como un escudo sobre las decisiones que había tomado el delantero de quedarse en el PSG y no ir al Real Madrid.

También dentro de esas declaraciones el presidente del actual campeón de la Champions, hizo referencia a que aunque sabía que Zidane era madridista y un gran referente para su equipo, en cualquier momento podría cambiar de opinión e ir a dirigir al PSG, equipo que al parecer está detrás del francés.