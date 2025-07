Fluminense calienta el duelo contra Chelsea en el Mundial de Clubes: referente explotó

- La "evolución" del portero -

P: ¿Qué cambió en su forma de entrenar respecto a cuando era más joven?

R: "La evolución del entrenamiento de los porteros es evidente y he tenido la oportunidad de participar en esa evolución. Eso me ha ayudado mucho, pero unido a mi dedicación, a mis ganas de mejorar, porque a veces el ser humano piensa que es perfecto y no quiere impulsar su cuerpo, su mente a mejorar.

Siempre he sido un tipo observador y muy detallista sobre lo que tenía que mejorar y lo que me hacía falta. Y eso lo puse en mis entrenamientos, combinado con la evolución de mi preparación de portero y mi trabajo. Siempre me ha resultado fácil aprender, ponerlo en práctica en los entrenamientos y llevarlo a los partidos".

P: ¿Por qué considera que actualmente es un mejor arquero?

R: "Soy mucho mejor en varios fundamentos porque he ido evolucionando, tanto en mí como en mi preparación, y siempre corrigiéndome, siempre motivándome para mejorar, independientemente de cuántos años haya jugado. Intento absorber todo lo que puedo en mi día a día".