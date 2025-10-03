Actualizado:
Vie, 03/10/2025 - 12:31
Fluminense confirmó mala noticia tras convocatoria de Kevin Serna a Selección Colombia
Kevin Serna recibió su primer llamado a la Selección Colombia.
El extremo Kevin Steven Serna Jaramillo recibió este viernes 3 de octubre el premio al buen rendimiento en los últimos años con las camisetas de Alianza Lima y Fluminense al ser convocado por Néstor Lorenzo para ser parte de la Selección Colombia en los amistosos frente a México y Canadá.de la fecha FIFA.
Serna, que se ha consolidado como titular indiscutido de Fluminense, luego de la salida de Jhon Arias, tendrá la oportunidad de sumar sus primeros minutos con la camiseta nacional y además luchar por un lugar en la lista final que disputará la Copa del Mundo de 2026.
¿Fluminense lamenta la convocatoria de Kevin Serna?
A pesar de que los clubes celebran el llamado de sus jugadores a las selecciones nacionales, teniendo en cuenta la exposición que tienen ante posibles ventas, en Fluminense sufrirán el llamado de Kevin Serna.
Y es que el equipo de Río de Janeiro perderá al colombiano para el partido que debe disputar el miércoles 8 de octubre contra Mirassol en duelo que está aplazado de la fecha 13 del Brasileirao.
¿Cómo le ha ido a Kevin Serna en 2025 con Fluminense?
En el Brasileirao 2025, Kevin Serna ha disputado 20 partidos, de los cuales ha sido titular en 12 ocasiones.
Serna registra un promedio de 55 minutos por partido, para un total de 1107 en todo el campeonato.
Finalmente, el colombiano ha hecho parte del equipo de la semana en una oportunidad.
Kevin Serna ha anotado tres goles y logrado tres asistencias.
Fuente
Antena 2