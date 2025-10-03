Fluminense confirmó mala noticia tras convocatoria de Kevin Serna a Selección Colombia

El extremo Kevin Steven Serna Jaramillo recibió este viernes 3 de octubre el premio al buen rendimiento en los últimos años con las camisetas de Alianza Lima y Fluminense al ser convocado por Néstor Lorenzo para ser parte de la Selección Colombia en los amistosos frente a México y Canadá.de la fecha FIFA.

Serna, que se ha consolidado como titular indiscutido de Fluminense, luego de la salida de Jhon Arias, tendrá la oportunidad de sumar sus primeros minutos con la camiseta nacional y además luchar por un lugar en la lista final que disputará la Copa del Mundo de 2026.