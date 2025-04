Fluminense enfrenta sensible baja: Arias afectado

Fluminense sigue su racha de victorias en el inicio del Brasileirao, en donde el club marcha en la quinta casilla con seis puntos sumados.

Recientemente, el club consiguió vencer al Santos de Neymar con un gol de Samuel Xavier sobre el cierre del compromiso, lo que termrinó en la destitución del mandamás de Santos por los malos resultados.

Pese a esto, el compromiso también dejó una baja más que importante en el conjunto donde milita Jhon Arias, atacante colombiano que sigue brillando en el club.

Santos cayó este domingo por 1-0 contra Fluminense con un gol de Samuel Xavier sobre el final, en un encuentro marcado por el estreno de Neymar en el Campeonato Brasileño.

El exdelantero del Barcelona y el París Saint-Germain disputó la última parte del encuentro y se llevó una amarilla por ponerle el brazo en la cara a Samuel Xavier que lo estaba reteniendo agarrándole la camiseta.

Neymar entró en lugar de Thaciano tras un primer tiempo malo para el equipo de Pedro Caixinha, en el que casi no logró generar situaciones de riesgo.

Tras el encuentro, el delantero dijo a periodistas que "está en buena forma" y se sintió cómodo durante el partido.

"Quiero jugar. Desde que volví (a Brasil) he estado disponible 100 %. Pero obviamente respeto al entrenador, al personal médico y vamos a ver. Estoy entero y me sentí bien hoy. Me moví bien", afirmó el 10.

Thiago Silva, del Fluminense, sufrió una lesión en el muslo derecho y volverá a los entrenamientos con el plantel en cuatro semanas, según informó este lunes el club en sus redes sociales.

Silva de 40 años será baja para los próximos partidos del 'Flu' para la Copa Sudamericana y el Campeonato Brasileño, algo que podría afectar al club y sus resultados ya que el experimentado zaguero es parte fundamental de la sólida defensa del club en estos momentos clave de la temporada.