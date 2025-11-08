Fluminense no logra superar a Jhon Arias: “Vamos a intentarlo...”

Mientras Fluminense busca meterse en zonas de privilegio en el Brasileirao apuntándole a clasificar para copas internacionales y para pelear por el objetivo de ganar el título, Jhon Arias no vive su mejor presente después de dejar al equipo carioca y cumplir su sueño de jugar en Europa.

Jhon Arias firmó un contrato de cuatro años con el Wolverhampton Wanderers de la Premier League. Evidentemente, era un ascenso a la carrera del chocoano que arrancó su trayectoria en el Llaneros FC que hoy por hoy juega está en la máxima categoría del fútbol colombiano.

En Wolverhampton, Jhon todavía no sabe lo que es sumar de a tres en la Premier League perdiendo la mayoría de los partidos esta temporada y con solo dos empates está en el fondo de la tabla. Además, sumó un fracaso en la EFL Cup eliminados por el Chelsea.

El huracán pasó por los lados del jugador colombiano con la salida de Vitor Pereira y de Doménico Teti, entrenador y director deportivo que confiaron plenamente en el chocoano que no ha podido demostrar su nivel, ese que deja un gran recuerdo en Brasil. Tanto es así que Fluminense quiere volver a traer al ‘Pelé colombiano’ como lo conocen en Río de Janeiro.

ASPIRANTE A LA PRESIDENCIA DE FLUMINENSE QUIERE A JHON ARIAS DE VUELTA

Con el nivel actual de Jhon Arias en Wolverhampton, no se descartaría que no cumpla su contrato y ahí es donde Fluminense quiere estar atento por si algo sucede con el colombiano. Uno de los candidatos a hacerse con la presidencia del equipo carioca sentenció que lo primero que haría si llega a ser presidente es ficharlo nuevamente.

Se trata de Ademas Arrais, quien es uno de los perfiles que se lanzó a la presidencia de Fluminense. Una de las primeras propuestas de Arrias sería volver a traer a dos jugadores que dejaron huella en el club, entre ellos, el colombiano que dejó Brasil para cumplir el objetivo de jugar en Europa, pero que no ha contado con suerte.

Aunque sabía que era difícil porque quería cumplir el sueño de jugar en Europa, Ademas Arrias indicó que Fluminense pudo haber hecho algo de más para sostener al ex Patriotas, Santa Fe y América de Cali. Jhon Arias firmó hasta 2029, pero la idea es volver a traerlo aprovechando el pobre rendimiento.

Em ese sentido, el candidato a presidente dijo en el programa Jornada 1902 que, “voy a decir una cosa ahora mismo. Es la primera vez que lo digo, y vamos a intentarlo. Vamos a gestionar la repatriación de Arias y Nino, como mínimo. No digo que lo vaya a conseguir, digo que no escatimaré esfuerzos para repatriarlos, porque es inaceptable que se haga lo que se hizo con el equipo de Fluminense. Y con otros jugadores, en cambio, a quienes se les dieron contratos absurdos, nos sentaremos a hablar”.

Para esto, Ademas Arrias tendría que planificar un paso a paso para poder convencer a Jhon Arias de salir del fútbol europeo, dejar atrás el sueño y volverlo a traer a un equipo en donde dejó enormes sensaciones, donde es ídolo y el club y la hinchada lo extrañan.