Fluminense tiene listo al reemplazo de Jhon Arias: un colombiano 'pelea' su llegada

Sin duda alguna, la salida de Jhon Arias impactó fuertemente en Fluminense que tendrá el duro reto de encontrar un perfil similar a la del chocoano que dejó huella en el Estadio Maracaná y en las filas del cuadro ‘Tricolor’.

Un ídolo que saltó al balompié inglés firmando con el Wolverhampton no será para nada sencillo de reemplazar en este mercado de fichajes. Para intentar cubrir su puesto, confirmaron este viernes 8 de agosto la llegada del volante argentino, Luciano Acosta, pero no contentos con esta contratación, sueñan con asegurar a otro colombiano.

Intentaron con Marino Hinestroza, pero la respuesta de Atlético Nacional no fue positiva. No han bajado los brazos y todo parece indicar que ya tienen todo adelantado para, en los próximos días, concretar el fichaje de Santiago Moreno, otro extremo con características similares a Jhon Arias.

Santiago Moreno, del Portland Timbers de la MLS está en el radar de Fluminense y el ex América de Cali afronta los últimos diálogos para poder convencer al equipo estadounidense para tomar la oferta más reciente que envió el equipo brasileño para contratarlo.

EL REEMPLAZO DE JHON ARIAS FUERZA SU SALIDA DE ESTADOS UNIDOS

En ese orden de ideas, todo parece indicar que las negociaciones están entrando en semanas definitivas para poder concretar el fichaje del colombiano. De acuerdo con información de Felipe Sierra, Santiago Moreno estaría muy cerca de cambiar de club y liga, firmando con Fluminense.

Y es que, el Fluminense, que ya había enviado algunas ofertas sin mayor avance entre los clubes, habría puesto más dinero sobre la mesa para poder convencer al club estadounidense. La última propuesta sobrepasó los 5 millones de dólares, mejor que las anteriores.

Ante esta última oferta, Portland Timbers deberá decidir si la toma o esperan sacar mayor provecho económico. Sin embargo, la respuesta de Santiago Moreno es clara, pues, el extremo ya dejó claro que quiere salir de la MLS y recalar en Fluminense. El colombiano le habría pedido al Portland que acepten esa propuesta que parece ser definitiva.

SANTIAGO MORENO SE VERÍA LAS CARAS CON AMÉRICA DE CALI

Los inicios de Santiago Moreno fueron en el América de Cali en 2019 cuando debutó como profesional y vistió la camiseta escarlata hasta 2021. Fue campeón en dos ocasiones con el elenco caleño y ahora, deberá volver a encontrarse con el equipo que lo formó.

Si avanzan con normalidad las negociaciones entre Fluminense, Santiago Moreno y Portland Timbers, el extremo tendrá que afrontar el reto complejo de enfrentar al América de Cali en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Ese sería el primer reto del vallecaucano en su nueva aventura en Brasil.

Santiago Moreno también tendrá que remar contra la corriente en el Brasileirao que ya transcurre por la fecha 19 y tiene a Fluminense en la casilla 9 con 23 unidades a 14 puntos de Fluminense que es el líder. La Copa Sudamericana y la Serie A están en juego y Moreno sería pieza clave para ascender y sacar las dos competencias adelante.