'Foquita' Farfán se defiende tras declaraciones "en broma" por reducción de salarios

El futbolista peruano del Lokomotiv de Moscú Jefferson Farfán aclaró este sábado que "eran una broma" sus declaraciones en tono disconforme con el recorte salarial del 40 % que aplicó el club moscovita a sus jugadores mientras esté suspendida la liga rusa por la emergencia sanitaria de la COVID-19.



"Lamentablemente se ha malinterpretado un comentario que hice en son de broma", escribió este sábado Farfán en un mensaje público en la red social Instagram.



'La Foquita' se manifestó sarcásticamente en contra de la reducción de su sueldo durante una transmisión por Instagram en la que charlaba en tono amistoso con el exfubolista Roberto Guizasola, quien fue su compañero en Alianza Lima y en la selección peruana.

"Entre las tantas bromas que nos hicimos salió que yo no estaba de acuerdo con la reducción del salario que acordamos todos los jugadores con mi club. Esto ya estaba acordado entre nosotros y el club varios días antes de mi chat en vivo", indicó Farfán.



"Quiero aclarar que era parte de una broma y que estoy de acuerdo. En las épocas más difíciles es cuando más debe resaltar nuestra solidaridad y comprensión con los demás, y por ello apoyo a mi club más que nunca", añadió.



Durante la conversación pública con Guizasola acontecida el viernes, Farfán hacía creer que se había enterado del recorte salarial sin previo aviso, mediante una carta.



"Me mandaron un papel en ruso, no entendía nada... lo rompí. Me han querido cagar. Que jueguen con todo menos con mi 'candela' (dinero). "Le quito hasta la camiseta al 'profe' (entrenador)", decía Farfán ante las risas de su "compadre" de Alianza.

El club moscovita anunció el recorte salarial de su plantilla mediante un comunicado de su capitán, el croata Vedran Corluka, quien explicó que los futbolistas tomaron la decisión en solidaridad con el resto de trabajadores de la entidad.



El recorte de los sueldos en el Lokomotiv se mantendrá hasta que se pueda reanudar la liga rusa, algo previsto, de momento, para el 31 de mayo; después de que se suspendiese a mitad de marzo cuando faltaban ocho jornadas para su conclusión.



El Lokomotiv marcha en la segunda posición, aunque tiene complicado alcanzar al líder, el Zenit de San Petersburgo, que es primero, con nueve puntos de ventaja.