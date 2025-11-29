Cargando contenido

IDRD
Fútbol
Actualizado:
Sáb, 29/11/2025 - 15:55

Fortaleza vs Bucaramanga EN VIVO 29 de noviembre: Cuadrangulares Liga Betplay

Bucaramanga busca un triunfo para acercarse a la posibilidad de jugar la final del FPC.

Bucaramanga se enfrenta a Fortaleza en el partido por la fecha 4 de los Cuadrangulares de Liga Betplay 2025-2. Los leopardos buscarán un triunfo para recortar distancia en la pelea por clasificar a la final del segundo semestre.

Lea también: Santa Fe cuenta con un regreso estelar y tres bajas para visitar a Tolima

Para esta oportunidad, los de Santander llegan en medio de flojas sensaciones sobre lo que será el futuro del equipo, con la obligación de sumar para seguir en la pelea por liderar el Cuadrangular B. Sin embargo, el elenco bumangués sabe que tras ceder puntos en casa necesita ganar obligatoriamente.

Del lado del onceno bogotano, la expectativa parte por conseguir un triunfo o un empate que le permita seguir en la pelea por el tiquete a la serie por el título. Tras la victoria en la ciudad bonita, los amix saben que necesitan sumar para no despedirse de la chance de disputar el título del FPC.

EN VIVO ⚽ Fortaleza v.s. Bucaramanga - Liga Betplay 2025-II

Siga Fortaleza vs Bucaramanga  EN VIVO 29 de noviembre: hora y canal para ver la Liga Betplay

El partido entre Fortaleza y Bucaramanga  por la fecha 4 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay se juega este sábado 29 de noviembre a partir de las 8:00 de la noche (hora de Colombia) en el estadio Metropolitano de Techo.

El compromiso se podrá VER EN VIVO en WIn Sports.

