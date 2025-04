Fossati SÍ seguirá en Perú: llegó a un acuerdo y dirigirá Libertadores

Perú en las Eliminatorias Sudamericanas no ha podido estar a la altura como se esperaba cuando inició el camino bajo las riendas de Jorge Fossati. La Copa América fue el primer examen y quedaron eliminados sin pena ni gloria en la fase de grupos últimos. No ganaron ningún partido y tan solo sumaron una unidad en los tres juegos disputados. Además, no marcaron goles.

Luego, los resultados de Jorge Fossati tampoco fueron positivos y Perú tocó fondo en un mano a mano ante su clásico rival: Chile. La única manera de que los peruanos puedan ir al Mundial será por la vía del repechaje, justo en una eliminatoria sudamericana en donde hay más cupos por los 48 participantes en Estados Unidos, Canadá y México.

A Jorge Fossati le pasó lo mismo que a Ricardo Gareca en Chile que los han mantenido, pese al mal rendimiento. Pero, iniciando el 2025, llegaron a un acuerdo para dar por finiquitado el vínculo del uruguayo con la ‘Bicolor’. Nombraron a Óscar Ibáñez como interino, y hasta ahora, el entrenador charrúa no había dado pistas de su futuro.

JORGE FOSSATI REGRESARÁ A UN VIEJO CONOCIDO

Desde que salió de Perú, el ‘Nonno’, como lo llamaban en suelo peruano había dicho que estaba pensando en no dirigir más por la frustración que tuvo en la ‘Bicolor’. Rechazó ofertas hasta de clubes colombianos y había incertidumbre sobre su próximo rumbo.

Ahora, a mediados de abril, se conoció que Universitario cesó a Fabián Bustos como director técnico y que el deseo es poder volver a contar con Jorge Fossati. Se pelean al uruguayo o a Juan Reynoso, que tampoco estuvo a la altura con la selección de Perú.

Universitario no ha contado con la suerte en la Copa Libertadores en un grupo en el que enfrentó a River Plate y a Independiente del Valle y deberá enfrentar a Barcelona de Guayaquil en la tercera fecha. Todo esto, ayudó a que Fabián Bustos perdiera credibilidad y, finalmente, fuera cesado en el cargo.

Inmediatamente, los directivos y Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes llamaron a Jorge Fossati para convencerlo. De acuerdo con César Luis Merlo, ya hay un acuerdo entre las partes, “Fossati tiene negociaciones muy avanzadas para regresar a Universitario”.

Sumado a lo anterior, el periodista argentino mencionó que, “las charlas entre las partes se encuentran en la fase final y se espera arribar a un acuerdo total en las próximas horas”. El ‘Nonno’ tendrá una nueva oportunidad en el banquillo de Universitario con el anhelo de dejar pasar el fracaso de la selección de Perú.