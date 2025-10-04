Actualizado:
Sáb, 04/10/2025 - 19:13
[Foto] Filtran la camiseta alternativa de Colombia para el Mundial 2026
La Tricolor clasificó a la Copa del Mundo como tercera de las clasificatorias suramericanas.
La Selección Colombia clasificó al Mundial, y ahora la planificación pasa por los partidos amistosos, pues disputará dos en octubre contra México y Canadá en Estados Unidos. Asimismo, la marca deportiva que la patrocina adelanta detalles de la indumentaria.
Pues primero se habían conocido detalles de la camiseta local de la Tricolor (la amarilla), y ahora se filtró la que sería la alternativa de la Selección Colombia para la Copa del Mundo 2026 que se jugará entre junio y julio del año próximo.
¿Cómo es la camiseta suplente de la Selección Colombia para el Mundial 2026?
La segunda camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026 sería azul, con algunas figuras en un tono más oscuro en toda la prenda y detalles amarillos en el cuello y los puños, además, las tres rayas serán amarillas.
El escudo de la Selección Colombia irá ubicado en la parte izquierda del pecho, y en la derecha estará el 'trébol' de Adidas, marca que diseña y confecciona los uniformes de la Tricolor.
Inicialmente, los comentarios a la publicación que filtró la que sería la camiseta de Colombia para la Copa del Mundo, no son positivos, pues la consideran con un diseño sin contexto y muy poco representativa para el país.
Hay quienes sugieren que la Federación Colombiana de Fútbol debería replantearse la marca que viste a la Selección, pues los comentarios sobre la camiseta amarilla demuestran que tampoco gustó tanto.
Es pertinente recordar que no hay oficialización acerca de las camisetas de la Selección Colombia para el Mundial, y que la FCF solo confirmará o desmentirá los diseños que han circulado en unos meses.
Fotos de la camiseta alternativa de Colombia para el Mundial 2026
