[Foto] Filtran la camiseta alternativa de Colombia para el Mundial 2026

La Selección Colombia clasificó al Mundial, y ahora la planificación pasa por los partidos amistosos, pues disputará dos en octubre contra México y Canadá en Estados Unidos. Asimismo, la marca deportiva que la patrocina adelanta detalles de la indumentaria.

Puede leer: Luis Díaz rompió un récord personal e ilusiona a Bayern Múnich

Pues primero se habían conocido detalles de la camiseta local de la Tricolor (la amarilla), y ahora se filtró la que sería la alternativa de la Selección Colombia para la Copa del Mundo 2026 que se jugará entre junio y julio del año próximo.

¿Cómo es la camiseta suplente de la Selección Colombia para el Mundial 2026?

La segunda camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026 sería azul, con algunas figuras en un tono más oscuro en toda la prenda y detalles amarillos en el cuello y los puños, además, las tres rayas serán amarillas.

El escudo de la Selección Colombia irá ubicado en la parte izquierda del pecho, y en la derecha estará el 'trébol' de Adidas, marca que diseña y confecciona los uniformes de la Tricolor.