Selección Colombia
Selección Colombia en las Eliminatorias al Mundial 2026
AFP
Fútbol
Dom, 31/08/2025 - 10:05

[Foto] Revelan la camiseta que Colombia tendrá para el Mundial 2026; homenaje a Gabo

Un diseño pensado en las 'flores amarillas' de Gabriel García Márquez.

En las últimas horas se dio a conocer el diseño que utilizaría la Selección Colombia para lo que será el Mundial del 2026, una camiseta amarilla con detalles en color azul y rojo, prensa que incorpora un diseño floral en homenaje a las ‘flores amarillas’ que mencionaba el escritor Gabriel García Márquez en su reconocida obra Cien Años de Soledad. 

Espere pronto más información... 

