Actualizado:
Dom, 31/08/2025 - 10:05
[Foto] Revelan la camiseta que Colombia tendrá para el Mundial 2026; homenaje a Gabo
Un diseño pensado en las 'flores amarillas' de Gabriel García Márquez.
En las últimas horas se dio a conocer el diseño que utilizaría la Selección Colombia para lo que será el Mundial del 2026, una camiseta amarilla con detalles en color azul y rojo, prensa que incorpora un diseño floral en homenaje a las ‘flores amarillas’ que mencionaba el escritor Gabriel García Márquez en su reconocida obra Cien Años de Soledad.
Espere pronto más información...
🚨 Así será la camiseta local Adidas de la Selección Colombia que será lanzada en noviembre, para 2026. La idea es representar las mariposas amarillas de Cien Años de Soledad 🇨🇴— Pipe Sierra (@PSierraR) August 31, 2025
📷 @Footy_Headlines pic.twitter.com/DDQLS7px4v
💣🇨🇴 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Colombia 2026 World Cup Home Kit Leaked: https://t.co/PB66N5cxny— Footy Headlines (@Footy_Headlines) August 31, 2025
Fuente
Antena 2