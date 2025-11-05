[Foto] Revelan la camiseta suplente de Colombia para el Mundial 2026

La Selección Colombia tendría definida su nueva camiseta alternativa para la Copa del Mundo 2026, y las primeras imágenes ya circulan en redes sociales. Este miércoles 5 de noviembre se filtró la que sería la indumentaria visitante del combinado nacional, fabricada por Adidas, la cual sería presentada oficialmente en los próximos meses.

Puede leer: [Fotos] Oficial: la nueva camiseta de Colombia para el Mundial 2026

El portal especializado Footy Headlines reveló la fotografía de la camiseta, mientras que el periodista Felipe Sierra amplió la información a través de su cuenta de X (antes Twitter). Según el comunicador, “esta será la camiseta visitante Adidas de la Selección Colombia para el Mundial 2026. Se estrenará en marzo, en un amistoso. Esperan que sea en un partido en Europa con un rival de ese continente”.

La prenda presenta un diseño moderno y llamativo con dos tonos de azul, combinados con un patrón de figuras geométricas en el torso y las mangas. Las tradicionales tres líneas amarillas de Adidas se ubican sobre los hombros, manteniendo la identidad visual del equipo nacional.

El escudo de la Federación Colombiana de Fútbol aparece casi completamente en color amarillo, detalle que resalta sobre el fondo azul. Además, la camiseta incluye el logotipo del trébol clásico de Adidas, evocando un estilo retro que ha sido tendencia en las más recientes colecciones de la marca alemana.