[Fotos] La Selección Colombia estrenará una camiseta inspirada en Caño Cristales

La Selección Colombia estrenará camiseta, y en vista de que se avecina la Copa del Mundo Femenina 2023 -que se disputará en Australia y Nueva Zelanda-, la Tricolor lucirá una indumentaria inédita cada vez que sea obligatorio jugar con el segundo uniforme.

Pues Adidas -marca que viste a buena parte de las selecciones clasificadas al Mundial (incluida Colombia)- se ha inspirado en atractivos turísticos de los países para los cuales presta el servicio, con el fin de diseñar la camiseta alternativa para la cita orbital.

Y en el caso específico de la Selección Colombia, el diseño de la nueva camiseta está inspirado en Caño Cristales, el río ubicado en Macarena (Meta) y que ha sido denominado como el 'río de los siete colores', convirtiéndose en uno de los atractivos turísticos más importantes del país.

Así, ya se han filtrado fotografías de las nuevas prendas de la Tricolor, en la cual predomina el tono azul, mientras que las tres rayas serán amarillas, al igual que el logo de la marca y el escudo (ubicado al lado izquierdo).

Ahora, si bien en la fase de grupos de la Copa del Mundo Colombia no estaría obligada a cambiar de uniforme en ningún compromiso, no se descarta que use esta camiseta ante Alemania o Marruecos, recordando que también comparte zona con Corea del Sur.

Cabe recordar que esta es la primera vez en que Adidas diseña y confecciona una camiseta exclusiva para la Selección Colombia Femenina, la cual no solo será usada por el plantel absoluto sino en las categorías sub 20, sub 17 y sub 15.

Selección Colombia: fotos de la camiseta inspirada en Caño Cristales