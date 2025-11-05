[Fotos] Oficial: la nueva camiseta de Colombia para el Mundial 2026

Adidas y la Federación Colombiana de Fútbol presentaron oficialmente la nueva camiseta de la Selección Colombia que será utilizada durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La indumentaria mantiene el tradicional color amarillo del equipo nacional, acompañado de un patrón gráfico que representa alas de mariposa. Según Adidas, las mariposas amarillas simbolizan esperanza, transformación y orgullo, elementos que buscan acompañar a la Selección en su camino hacia la competencia mundial. El concepto toma como referencia la riqueza cultural y simbólica de Colombia, donde la literatura, el arte y la naturaleza convergen como parte de su identidad colectiva.

El diseño fue desarrollado con tecnología AEROREADY, que facilita la absorción del sudor y mejora la comodidad del jugador durante los partidos. La camiseta estará disponible tanto en versión de competencia como en versión para aficionados, y se comercializará a nivel nacional e internacional a partir de esta semana.