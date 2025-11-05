Actualizado:
Mié, 05/11/2025 - 10:15
[Fotos] Oficial: la nueva camiseta de Colombia para el Mundial 2026
Se conoció cuál es la nueva piel de la selección Colombia para el sueño mundialista.
Adidas y la Federación Colombiana de Fútbol presentaron oficialmente la nueva camiseta de la Selección Colombia que será utilizada durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La indumentaria mantiene el tradicional color amarillo del equipo nacional, acompañado de un patrón gráfico que representa alas de mariposa. Según Adidas, las mariposas amarillas simbolizan esperanza, transformación y orgullo, elementos que buscan acompañar a la Selección en su camino hacia la competencia mundial. El concepto toma como referencia la riqueza cultural y simbólica de Colombia, donde la literatura, el arte y la naturaleza convergen como parte de su identidad colectiva.
Vea también: Win Sports transmitirá el Mundial 2026: ¿Cuántos partidos?
El diseño fue desarrollado con tecnología AEROREADY, que facilita la absorción del sudor y mejora la comodidad del jugador durante los partidos. La camiseta estará disponible tanto en versión de competencia como en versión para aficionados, y se comercializará a nivel nacional e internacional a partir de esta semana.
Le puede interesar: Brasil sentencia a Neymar para el Mundial: “Por debajo del estándar”
La nueva camiseta debutará oficialmente en los próximos partidos de preparación que la Selección Colombia disputará antes del Mundial 2026. Adidas y la FCF señalaron que el diseño busca ser más que una prenda deportiva: representa un símbolo de identidad colectiva y un homenaje a la creatividad y diversidad del país. Con esta presentación, Colombia inicia su camino hacia la cita mundialista con una imagen que une tradición, cultura y fútbol.
Fuente
Antena 2