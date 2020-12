France Football eligió el equipo ideal de toda la historia

La revista France Football, reconocida por ser la que habitualmente entrega el premio Balón de Oro al mejor futbolista de la temporada, decidió cambiar la dinámica de su galardón en el 2020 y en esta ocasión dio a conocer el equipo ideal en toda la historia del fútbol.

La elección se hizo después de consultar a 140 periodistas especializados de todo el planeta, quienes eligieron a los mejores teniendo en cuenta una alineación preestablecida de 3-4-3.

De esta manera, el equipo ideal de la historia del fútbol, según France Football quedó conformado de la siguiente manera:

Portero : Lev Yachine.

Defensas: Paolo Maldini, Franz Beckenbauer, Cafú.

Volantes: Lotar Matthaus, Xavi Hernández, Diego Maradona, Pelé.

Delanteros: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Ronaldo .

⭐After the votes of 140 journalists from all around the world, here is the #BOdreamteam with 11 best players of all time ! ⭐ pic.twitter.com/FsKAoSyGZL