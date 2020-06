Francia 98: la historia del equipo multirracial que lideró Zidane

El mundo está de pie... la Copa Mundial de 1998 arrancaba un día como hoy 10 de junio. Francia, el local que era liderada por el talento prodigio de Zinedine Zidane, que con su técnica movía los hilos de la escuadra azul. Sin embargo, pese a haber nacido en Marsella, tenía ascendencia argelina. Esto le trajo señalamientos en un principio.

Otros protagonistas de aquel equipo también tenían un pasado diferente al francés: Thuram, Desailly, Vieira, Henry y el mismo Trezeguet, que vivió mucho tiempo en Argentina. Aun así, el equipo se blindó de las críticas y señalamientos de los hinchas. El técnico Aimé Jacquet fue clave en ese proceso en busca de aprovechar la condición de local.

Iniciaba la Copa del Mundo

La decimosexta edición del Mundial de Fútbol de la FIFA daba inicio por segunda vez en la historia en territorio francés, exactamente 60 años después de 1938. Para este año el torneo trajo grandes cambios, ya que por primera vez participaban 32 selecciones que se dividieron en una primera ronda de 8 grupos en los que clasificaban los dos primeros de cada uno a octavos de final, en un sistema de eliminación directa.

A pesar de los grandes equipos que se destacaron en el evento, como la Inglaterra de Michael Owen, la Paraguay de Chilavert, la Holanda de Denis Berckham, la Croacia de Davor Suker, el Brasil del joven Ronaldo, etc; la local Francia multirracial pudo conseguir su primer título del Mundo con Zinedine Zidane, Thierry Henry, David Trezeguet, Patrick Viera, Fabian Barthez, Desailly, Djorkaeff, Didier de Champs, entre otros.

El camino del campeón

Un gol de oro en octavos de final frente a Paraguay significó el paso a cuartos; luego Francia venció desde el punto blanco del penal a la poderosa Italia. En semifinal los ‘galos’ derrotaron a la recién separada de la antigua Yugoslavia Croacia, y jugaron así la final ante nada más ni nada menos que la poderosa Brasil de Mário ‘Lobo’ Zagallo el 12 de julio en el Stade de France en Saint denis.

La ‘verdeamarela’, sin tener en plenitud a su gran figura Ronaldo, enfrentó a un equipo francés que se jugó la vida para poder darle una alegría a su público, y lo consiguió. Con dos goles Zidane y uno de Petit, la Francia multirracial levantó su primera estrella.

Y así fue como los ‘galos’ dejaron atrás grandes fracasos en la historia donde tuvieron plantillas de lujo con jugadores que no pudieron ganar un Mundial, como Just Fontaine, Raymont Coppa, o Michel Platini. Tras no clasificar ni a Italia 90, ni Estados Unidos 94, el primer Mundial en su escudo se hizo realidad, una verdadera Revolución Francesa.