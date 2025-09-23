Francia contra la historia en el Mundial: el dato del Balón de Oro que condiciona

Este lunes 22 de septiembre se llevó a cabo la gala del Balón de Oro para definir al mejor jugador del mundo. Ousmane Dembélé se quedó con el reconocimiento por la UEFA Champions League, el título de la Ligue 1, la Copa de Francia, además de su aporte en cancha con 35 goles y 16 asistencias que lo dejaron por encima de Lamine Yamal en las votaciones finales.

Vea también: Así le fue a Colombia en su último amistoso rumbo al Mundial Sub 20

Sin duda alguna, este es el gran reconocimiento a la carrera del internacional francés que logró vencer a grandes jugadores y mantenerse en el pico más alto de su trayectoria. No obstante, la victoria en esta gala de premiación tendrá relación directa con lo que se vivirá en el Mundial de 2026 y con la ilusión de Francia de repetir un título.

Y es que, cada vez que se entrega un Balón de Oro cerca de un Mundial, la nacionalidad del mejor jugador del mundo no obtiene los mejores resultados en la Copa del Mundo. En ese sentido, Francia necesitará romper las estadísticas que se llevan presentando desde la primera entrega en 1956.

QUIEN GANA EL BALÓN DE ORO NO PUEDE SER CAMPEÓN DEL MUNDO: LA ‘MALDICIÓN’ QUE RODEA LA GALA

Durante la década del 2000, Ronaldo Nazário ganó el Mundial, y meses después se quedó con el reconocimiento del mejor jugador del mundo. Antes de que se llevara a cabo la cita orbital, Michael Owen se quedó con el Balón de Oro, pero Inglaterra no pudo dar el golpe en la edición disputada en Japón y Corea del Sur.

Un caso similar fue el de 2006 con Fabio Cannavaro como el mejor del mundo, Italia fue campeona, pero el premio se entregó después de la cita orbital. Ronaldinho lo ganó en 2005 y no pudo guiar a Brasil a ser la ganadora del Mundial. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tuvieron la lucha por el reconocimiento al mejor del mundo, pero en sus selecciones no pudieron llevar a Argentina ni a Portugal al triunfo en mundiales.

Le puede interesar: Santa Fe tomó decisión con Bava: confirmó cuánto tiempo se quedaría

La ‘maldición’ pudo romperse en el 2022 con Karim Benzema que logró ganar el Balón de Oro en octubre, y dos meses más tarde, Francia quedó subcampeona del mundo ante Argentina sin el mejor del mundo en convocatoria. Ahora será el turno de Ousmane Dembélé que debe cambiar la negativa historia que rodea la entrega del Balón de Oro justo antes de la cita orbital.

FRANCIA PODRÍA ACABAR CON LA ‘MALDICIÓN’: EL DATO QUE LOS FAVORECE

Aunque el Balón de Oro de Ousmane Dembélé podría dejar a Francia sin el trofeo del Mundial, la selección podría acabar con esa mala racha. En los últimos torneos mundialistas, los franceses han sido protagonistas llegando a las finales. En 2018 lograron el título y en 2022 fueron subcampeones.

Lea también: América sufre portazo: confirman baja de tres jugadores por un mes

La tercera puede ser una revancha, y una historia por vencer. Francia buscará dar el golpe dándose el lujo de tener al mejor jugador del mundo en sus filas. Ousmane Dembélé tendrá que guiar a ‘Les Bleus’ a una nueva final y, en esta ocasión, levantar la Copa del Mundo.

2026 puede ser un año para recordar en busca de romper todas las malas rachas como esta que rodea a la entrega del Balón de Oro y que ahora Francia y Ousmane Dembélé necesitan cambiar. Por ahora, la selección francesa debe asegurar su clasificación para Estados Unidos, Canadá y México liderando su grupo en las Eliminatorias Europeas.