Cargando contenido

Francia vs Chile, Mundial sub 17
Francia vs Chile, Mundial sub 17
Antena 2
Fútbol
Actualizado:
Mié, 05/11/2025 - 10:26

Francia vs Chile EN VIVO 5 de noviembre: hora y canal para el Mundial sub 17

Se disputa una fecha más del Mundial sub 17 en Qatar.

Francia y Chile debutan en la jornada de este miércoles en el Mundial sub 17 y, como era de esperarse, se espera protagonismo de La Roja.

Esta edición de la cita orbital se vive en Qatar.

Siga Francia vs Chile EN VIVO 5 de noviembre: hora y canal para el Mundial sub 17

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Deportes RCN y la App del Canal RCN. También en Directv Sports.

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 10:45

Bolivia, Chile y Venezuela: 11:45

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 12:45

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Selección de Chile

Imagen

Transmisión en vivo

Imagen

Mundial sub 17

Imagen

Selección de Francia

Cargando más contenidos

Fin del contenido