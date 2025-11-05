Actualizado:
Mié, 05/11/2025 - 10:26
Francia vs Chile EN VIVO 5 de noviembre: hora y canal para el Mundial sub 17
Se disputa una fecha más del Mundial sub 17 en Qatar.
Francia y Chile debutan en la jornada de este miércoles en el Mundial sub 17 y, como era de esperarse, se espera protagonismo de La Roja.
Esta edición de la cita orbital se vive en Qatar.
Siga Francia vs Chile EN VIVO 5 de noviembre: hora y canal para el Mundial sub 17
El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en Deportes RCN y la App del Canal RCN. También en Directv Sports.
Horarios del partido
Colombia, Ecuador y Perú: 10:45
Bolivia, Chile y Venezuela: 11:45
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 12:45
Fuente
Antena 2