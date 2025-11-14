Se viene uno de los encuentros más parejos que se plantean en la segunda fase del Mundial Sub-17 de Catar 2025, duelo entre Francia y Colombia por uno de los cruces de los dieciseisavos de final de la competencia.

Los franceses llegan a esta fase del torneo tras empatar a cuatro puntos con todos los demás equipos de su grupo y lograron la clasificación con una diferencia mínima de dos goles a favor y uno en contra.

Por su parte, Colombia se clasificó con cinco puntos y una diferencia de tres goles a favor y uno en contra, sin embargo, el equipo ‘Tricolor’ no conoció la derrota en la fase de grupos como sí lo hizo el seleccionado francés, que cayó 1-0 ante Uganda.

