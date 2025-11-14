Actualizado:
Vie, 14/11/2025 - 08:31
EN VIVO: Colombia enfrenta a Francia en dieciseisavos del Mundial Sub 17
El equipo 'Tricolor' presenta un duro rival en esta fase de eliminación directa del torneo.
Se viene uno de los encuentros más parejos que se plantean en la segunda fase del Mundial Sub-17 de Catar 2025, duelo entre Francia y Colombia por uno de los cruces de los dieciseisavos de final de la competencia.
Los franceses llegan a esta fase del torneo tras empatar a cuatro puntos con todos los demás equipos de su grupo y lograron la clasificación con una diferencia mínima de dos goles a favor y uno en contra.
Por su parte, Colombia se clasificó con cinco puntos y una diferencia de tres goles a favor y uno en contra, sin embargo, el equipo ‘Tricolor’ no conoció la derrota en la fase de grupos como sí lo hizo el seleccionado francés, que cayó 1-0 ante Uganda.
Le puede interesar: Histórica selección quedó eliminada para el Mundial: hay sorpresa
Hora y canal de TV para ver EN VIVO Francia vs. Colombia
El partido correspondiente a uno de los cruces de dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de Catar 2025, se llevará a cabo este viernes 14 de noviembre a partir de las 8:30 a.m., duelo que se podrá ver para toda Colombia por la señal HD2 del Canal RCN, por la App de RCN y también por la cuenta oficial de YouTube de Deportes RCN.
Lea también: El Salvador tocó fondo y hay una pésima noticia para Bolillo Gómez
En países de Latinoamérica se podrá disfrutar del compromiso por DirecTV Sports (en Bolivia a través de Entel TV), en México se podrá ver por ViX, señal en ‘streaming’ que también transmitirá el partido para países de Centroamérica, mientras que en Estados Unidos se tendrá que sintonizar fuboTV, UNIVERSO, Telemundo Deportes En Vivo y Fox Sports 2.
Más horarios para ver el partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 8:30 horas
Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 9:30 horas
Argentina, Uruguay y Brasil: 10:30 horas
ET Estados Unidos: 8:30 horas
PT Estados Unidos: 5:30 horas
España: 14:30 horas.
Fuente
Antena 2