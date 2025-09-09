Francia se mide en la jornada de este martes a Islandia en la segunda fecha de la fase de grupos de las Eliminatorias de Europa a la Copa del Mundo.

Los franceses son segundos con tres puntos sumados, los mismos que la selección rival de esta oportunidad.

Siga Francia vs Islandia EN VIVO 9 de septiembre: hora y canal para Eliminatorias de Europa

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verse en ESPN y Disney+.

Horarios del partido

Colombia, Ecuador y Perú: 13:45

Bolivia, Chile y Venezuela: 14:45

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 15:45