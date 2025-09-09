Cargando contenido

Francia vs Islandia, Eliminatorias de Europa
Francia vs Islandia, Eliminatorias de Europa
Antena 2
Fútbol
Actualizado:
Mar, 09/09/2025 - 11:44

Francia vs Islandia EN VIVO 9 de septiembre: hora y canal para Eliminatorias de Europa

Se disputa la segunda fecha de las Eliminatorias europeas.

Francia se mide en la jornada de este martes a Islandia en la segunda fecha de la fase de grupos de las Eliminatorias de Europa a la Copa del Mundo.

Los franceses son segundos con tres puntos sumados, los mismos que la selección rival de esta oportunidad.

Siga Francia vs Islandia EN VIVO 9 de septiembre: hora y canal para Eliminatorias de Europa

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verse en ESPN y Disney+.

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 13:45

Bolivia, Chile y Venezuela: 14:45

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 15:45

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Selección Francia

Francia

Imagen

Transmisión en vivo

Imagen

Selección de Francia

Imagen
Selección Islandia

Islandia

Cargando más contenidos

Fin del contenido