Francia vs Islandia EN VIVO 9 de septiembre: hora y canal para Eliminatorias de Europa
Se disputa la segunda fecha de las Eliminatorias europeas.
Francia se mide en la jornada de este martes a Islandia en la segunda fecha de la fase de grupos de las Eliminatorias de Europa a la Copa del Mundo.
Los franceses son segundos con tres puntos sumados, los mismos que la selección rival de esta oportunidad.
El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verse en ESPN y Disney+.
Horarios del partido
Colombia, Ecuador y Perú: 13:45
Bolivia, Chile y Venezuela: 14:45
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 15:45
