Francia y Ucrania se enfrentan por las Eliminatorias europeas al Mundial 2026
Escudos de la Selección de Francia y de Ucrania
Fútbol
Actualizado:
Jue, 13/11/2025 - 12:08

Francia vs. Ucrania EN VIVO: Eliminatorias al Mundial 2026 ¿dónde ver? HOY jueves

El equipo liderado por Kylian Mbappé juega en condición de local.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Francia vs. Ucrania 

El partido correspondiente a la fecha 5 del Grupo D en las Eliminatorias europeas al Mundial del 2026, se llevará a cabo este jueves 13 de noviembre a partir de las 2:45 p.m., duelo que se podrá ver para toda Colombia, países del centro y Suramérica por ESPN y la plataforma en ‘streaming’ de Disney+. 

En México se podrá disfrutar del partido por la señal de Sky Sports, mientras que en Estados Unidos se tendrá que sintonizar fuboTV, ViX y Fox Sports 2. 

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 14:45 horas 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 15:45 horas 

Argentina, Uruguay y Brasil: 16:45 horas 

ET Estados Unidos: 14:45 horas                                      

PT Estados Unidos: 11:45 horas. 

