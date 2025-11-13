Actualizado:
Francia vs. Ucrania EN VIVO: Eliminatorias al Mundial 2026 ¿dónde ver? HOY jueves
El equipo liderado por Kylian Mbappé juega en condición de local.
Hora y canal de TV para ver EN VIVO Francia vs. Ucrania
El partido correspondiente a la fecha 5 del Grupo D en las Eliminatorias europeas al Mundial del 2026, se llevará a cabo este jueves 13 de noviembre a partir de las 2:45 p.m., duelo que se podrá ver para toda Colombia, países del centro y Suramérica por ESPN y la plataforma en ‘streaming’ de Disney+.
En México se podrá disfrutar del partido por la señal de Sky Sports, mientras que en Estados Unidos se tendrá que sintonizar fuboTV, ViX y Fox Sports 2.
Más horarios para ver el partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 14:45 horas
Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 15:45 horas
Argentina, Uruguay y Brasil: 16:45 horas
ET Estados Unidos: 14:45 horas
PT Estados Unidos: 11:45 horas.
Fuente
Antena 2