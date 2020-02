Francisco Maturana está en Argentina y se confesó sobre Diego Maradona

El fútbol argentino ha vivido una temporada especial por cuenta del regreso de Diego Armando Maradona al balompié de su país, en esta oportunidad como director técnico. El otrora mejor jugador del mundo ha despertado odios y amores en el banquillo de Gimnasia de La Plata y por ahora sigue en la lucha para no descender.

Al respecto fue consultado Francisco Maturana por Fox Sports, histórico director técnico de la Selección Colombia que ganó la Copa América de 2001 y tiene una reputación importante en el continente. Además, fue director de Gimnasia en 2011 y Colón de Santa Fe en 2004.

“Me alegra por Diego (Maradona) y envidio a los jugadores de Gimnasia, porque tener a un entrenador como él es motivo de orgullo para cualquier jugador. Si a mí Diego me dice algo, se me queda grabado para toda la vida y tenga la seguridad que eso me va a hacer mejor”, señaló Maturana, quien estos días ha estado en territorio argentino.

Además, el colombiano también se refirió al técnico de River Plate, quien es considerado como el mejor de Sudamérica en la actualidad: “Soy un admirador ferviente de Marcelo Gallardo y a veces no se sabe todo lo de Marcelo, el día que se sepa todo, la gente, más allá de que lo idolatre, lo va a llegar a querer. Es una persona que vive para el fútbol, ama el fútbol y los disfruta. Fuera de eso es capaz de que los jugadores, a partir de un abrazo y un concepto, sean mejores”.