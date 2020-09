Francisco Meza envía mensaje a Queiroz y a sus 'rivales' en la Selección Colombia

En diálogo con ’60 minutos a la redonda’ de Antena 2, Meza comentó cómo siente la competencia con otros zagueros como Yerry Mina, Dávinson Sánchez y Jeison Murillo: “La verdad no es que sea difícil, yo he estado con ellos y tienen la ventaja que el ‘profe’ los conoce y han estado con él en este corto plazo del entrenador, pero yo creo que todos tenemos la misma oportunidad; el fútbol es así, un día estás afuera y otro estás jugando”, señaló en primera medida.

“Hay que prepararse para aprovechar cuando llegue la oportunidad y yo estoy haciendo lo que me corresponde en mi club. Lo importante para mí es hacerlo bien en mi club y después el tema de la Selección se dará solo por el mérito y la bendición de dios”, agregó el zaguero surgido en la cantera de Santa Fe.

Y comentó que aún nadie del equipo de Queiroz lo ha buscado: “Nadie de la selección me ha contactado hasta el momento… Me ha costado las lesiones en toda mi trayectoria, pero toda mi familia ha hecho mucho esfuerzo y yo represento todo ese esfuerzo y jamás he bajado los brazos por una lesión porque son los gajes de este oficio”.