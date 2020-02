Frank Fabra: "Quiero volver a mi Selección y ser campeón con Boca"

Desde la llegada de Miguel Ángel Russo a Boca Juniors, Frank Fabra se ha consolidado en el esquema del técnico argentino y su regreso a la titular le ha dado la confianza para apuntar a la Selección Colombia, pues sabe que tiene cosas para aportar y considera que lo hecho en estos primeros partidos del año marcan una tendencia importante de cara a lo que viene, pues está seguro de que si sigue haciendo las cosas bien lo van a convocar.

Lea también: Sergio Luis Henao advierte a Egan Bernal sobre Pogacar y el Tour de Francia

De tal forma, en diálogo con el programa 'La Oral Deportiva' de Radio Rivadavia, el lateral se refirió a su buen presente: "Estoy contento por volver a ser titular, se está haciendo un gran trabajo, el equipo viene ganando y haciendo las cosas de buena forma. Estamos con la confianza alta, solamente pensando en lo que podemos hacer. Queremos ganar el campeonato, queremos ser campeones en lo que juguemos. La superliga la jugamos para ser campeones, estamos enfocados en ganar todos los partidos y ser campeones. No tenemos margen de error".

Posteriormente, hablando de su lesión contó cómo se sintió: "Fue un momento difícil, complicado y no jugaba porque Boca se estaba jugando muchas cosas ese semestre y no era momento de darme minutos en ese entonces. El segundo semestre, se jugaron partidos de Libertadores, así que era difícil y más porque venía de una lesión. Yo lo tomé con tranquilidad, con calma y ahora, después de la pretemporada, pues conseguí mi lugar".

Luego, sobre el paso de Gustavo Alfaro y las diferencias tras la llegada de Russo concluye: "Era otro tipo de técnico (Alfaro) que le gustaba resguardarse atrás para no sufrir y aprovechar las oportunidades que tuviera. Ahora nos exigen tener la pelota, atacar y que todos aportemos en ataque, más allá de estar bien parados y sin importar la posición. Russo me pide que pase al ataque, pero cuando el lateral derecho pasa, que me quede atrás, que tenga salida escalonada y pase cuando se pueda".

Le puede interesar: El nuevo reto de Cabal y Farah tras la eliminación en el ATP de Río

Y concluye hablando de sus metas personales y a lo que apunta: "Quiero ser campeón con Boca de la Libertadores, ganar la Superliga de nuevo y volver a mi Selección para jugar la Copa América, ahora más que es en mi país. La idea de ir a Europa todo el mundo la tiene, pero estoy feliz en Boca. Si me hacen un contrato de por vida me quedo. No entiendo cómo hay jugadores que no quieren venir, que no quieren jugar en Boca porque está pasando un momento complicado, pero no saben de la felicidad y la gratitud que se vive acá"

Entonces finaliza refiriéndose a la posibilidad de una convocatoria al equipo de Carlos Queiroz: "No he hablado con Queiroz, uno siempre mira la lista de reojo, pero si sigo como ahora en Boca seguro tendré la chance de ir. Entonces enfocado acá y sé que si hago las cosas bien va a venir la Selección".