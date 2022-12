Frankfurt ya tiene claro lo que hará con Borré: "sus representantes lo saben"

Rafael Santos Borré pertenece actualmente al Eintracht Frankfurt, equipo al que llegó en 2021 y con el que ya suma un título de Europa League, el cual ganó en este 2022.

Días atrás se pudo conocer que, al parecer, el colombiano se encontraba en la búsqueda de otro equipo para el siguiente año, pues su falta de titularidad lo estaría aburriendo y no había suficiente respaldo por parte de su entrenador, Oliver Glasner.

Tras ver esa situación, salió a hablar Markus Krösche, director deportivo de las Águilas, que dio a conocer cuáles son los planes del equipo para con el colombiano y con el resto de la plantilla.

"Básicamente, no queremos dejar ir a ningún jugador. Tal vez prestemos a uno o dos jugadores que no hayan jugado mucho, pero no venderemos a ningún jugador clave" fue lo que inició diciendo el dirigente en una entrevista con el diario Frankfurter Rundschau.

Después ya se refirió específicamente al colombiano: "Rafael Santos Borré sabe que queremos mantenerlo y no despedirlo. Sus representantes también lo saben".

Con estas declaraciones, es probable que Borré se quede en el Frankfurt, al menos de que algún equipo pueda pagar la cláusula del contrato de este futbolista, el cual está pactado hasta el 30 de junio del 2025.