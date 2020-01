Fredy Guarín todavía no tiene claro en dónde jugará

Aunque fue mencionado como posible alternativa para varios clubes del país, Fredy Guarín no ha concretado su regreso a Colombia así como tampoco ha sellado su permanencia en Vasco Da Gama , donde es esperado por los directivos y el cuerpo técnico, pero a donde no está seguro de volver, teniendo en cuenta las pocas garantías financieras que ofrece el equipo brasilero al que en los últimos días se vinculó Germán Ezequiel Cano, exjugador de Independiente Medellín.

El futbolista colombiano analiza alternativas y aunque luego de sus tres primeros meses dejó una grata imagen tanto en Vanderlei Luxemburgo, entrenador de la institución de Río de Janeiro, como en la afición, el incumplimiento en las condiciones de su contrato y la falta de pagos de su salario, pues de los tres meses apenas recibió su sueldo en una ocasión, ponen en duda su regreso para firmar un nuevo acuerdo.

Con base en ello, el futuro de Guarín es incierto y según varios medios, hasta que no le paguen la deuda, el futbolista no está dispuesto a negociar, motivo que lo situaría lejos de la institución carioca y que le abriría la puerta en otros equipos, para lo cual debe llegar a un acuerdo pronto si es que no quiere quedarse sin jugar durante seis meses más y no perder el ritmo de competencia, tal como le ocurrió tras su salida de China.

Durante 2019, Guarín disputó apenas 28 partidos, sumando lo hecho en Asia y en Brasil, para un total de 2195 minutos y cuatro goles, tres de los cuales fueron anotados con el Vasco. A la espera de una solución por parte del club y de una respuesta del futbolista, las negociaciones continúan y, de momento, lo único claro es que Guarín no está dispuesto a volver mientras no se le responda con sus pagos.