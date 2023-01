Fue goleador y capitán de Colombia: el jugador que quedó por fuera del Sudamericano Sub 20

El Sudamericano Sub 20 que se jugará en Colombia iniciará el próximo 19 de enero, por lo que la 'Tricolor' publicó en la mañana de este miércoles la lista oficial de los jugadores que representarán al país en este campeonato.

Vea también: ¿Quién es el jugador del Arsenal que fue convocado a la Selección Colombia sub 20?

Bajo las órdenes de Héctor Cárdenas, los 23 jugadores elegidos deberán concentrarse para iniciar la preparación para esta importante cita deportiva, donde se tendrán que medir a Brasil, Paraguay, Perú y Argentina.

Dentro de la lista de convocados hubo varias sorpresas, pero la más llamativa fue la ausencia del jugador Tomás Ángel, hijo del reconocido Juan Pablo Ángel, que dejó muy bien el apellido de su padre y se ratificó un puesto en Atlético Nacional.

Ángel fue capitán y goleador en el proceso de esta Sub 20 para llegar al Sudamericano, por lo que su NO convocatoria empezó a llamar la atención de los aficionados y de los medios, pues aun no hay un argumento válido para dar aval a su ausencia.

Le puede interesar: La Selección Colombia confirmó su convocatoria para el Sudamericano sub 20

Durante el proceso que pudo tener con esta categoría de la selección, Tomás disputó la Revelations Cup, Copa Raúl Coloma, Esperanza de Toulon, Juegos Sudamericanos y amistosos contra República Dominicana, Ecuador y Perú, en los cuales anotó ocho goles, dejando a un lado en la tabla de anotadores a otros jugadores que sí fueron convocados como Alexis Manyoma.

Por ahora, solo queda esperar en qué termina esta historia y si Cárdenas dará una explicación con respecto a su decisión de dejar por fuera a uno de los jugadores más importantes del equipo.