"Fue tanta la droga que tenía en mi sangre, que ni me acordaba qué había hecho"

El hoy exfutbolista colombiano Jair Ulises Palacios Silva es gratamente recordado en el Fútbol Profesional Colombiano, principalmente por los aficionados de Millonarios, teniendo en cuenta que fue en el equipo en el que demostró su mejor nivel hasta el punto de ser titular indiscutido y campeón de la liga colombiana en 2017 y de la Superliga en 2018.

Sin embargo, el lateral derecho desapareció de la escena pública en diciembre de 2020 después de sufrir un grave accidente tras caer de un cuarto piso.

En su momento no se conocieron detalles de lo sucedido y las versiones señalaron que se trató de una accidente casero, no obstante, dos años después del hecho, el mismo exfutbolista relató lo que pasó y además contó la vida de excesos que llevaba.

Palacios contó en charla con Gol Caracol que desde muy joven, incluso antes de ser futbolista profesional, se metió en el mundo de las drogas. En su natal Cali, el zaguero pasó por un equipo aficionado antes de integrar las divisiones menores de Deportivo Cali, club que lo ayudó hasta el punto de darle un lugar en un centro de rehabilitación, pero este se escapó en repetidas ocasiones, por lo que acabó con la paciencia de los entonces directivos del conjunto 'azucarero'.

Tras dar vueltas por Panamá e incluso dejar el fútbol, Jairo llegó a Bogotá en donde se probó en varias instituciones sin tener éxito. Sin embargo, mientras intentaba ser profesional seguía vinculado al mundo de las drogas.

Luego de algunas desilusiones, Palacios encontró en Hernando Parra, hoy directivo de Atlético Bucaramanga, una oportunidad para iniciar su carrera de alto nivel, ya que fue vinculado al naciente Bogotá F.C.

El futbolista reveló que en ese entonces, con 18-19 años llevaba una vida de excesos, pero por la juventud podía continuar con sus actividades.

Después de brillar en Bogotá F.C. el defensor pasó por equipos como Fortaleza y Atlético Bucaramanga hasta llegar a Millonarios, en donde demostró su mejor nivel. A pesar de ser considerado como uno de los mejores jugadores del fútbol colombiano, Palacios aceptó que seguía involucrado con las drogas, el alcohol y la fiesta.

En la época en la que Miguel Ángel Russo fue el estratega del equipo 'embajador', el futbolista recibió una gran cantidad de consejos.

"Me ayudaba (Russo) y fue cuando tuve mi mejor momento. Con él, fue al principio que me hacían pruebas por el problema con el que venía y cuando salía positivo, se me acercaba, me llamaba aparte y me decía: 'Jair, por favor, no más, no acabes con tu vida de esa manera, dedícate al fútbol, prolonga tu vida unos años más'. Y él hacía énfasis en la vida, años de vida no para el fútbol ni nada de eso porque al paso que iba, terminaría con mi vida, hasta muerto yo creo. Usted se imagina donde yo no me hubiera metido con esa basura de la droga, hubiera sido un jugador el hijuepucha".

También en Millonarios, Palacios recibió apoyo de jugadores como Harold Santiago Mosquera, Duvier Riascos, David Macalister Silva y hasta del entrenador Jorge Luis Pinto, quien lo aconsejaba, pero al mismo tiempo, fiel a su estilo, lo apartaba de la nomina principal.

Luego de finalizar su contrato en el equipo capitalino el zaguero regresó a Atlético Bucaramanga, en donde a pesar de jugar, vivió tal vez uno de los más graves incidentes.

Según contó, en el mes de diciembre, durante sus vacaciones en Cali, Jairo asistió a una fiesta en la que hubo mucho descontrol. En un instante aceptó que fue tanto el licor y las drogas que consumió hasta el punto de lanzarse de un cuarto piso y poner en riesgo su vida.

"Fue tanta la droga que tenía en mi sangre y cuerpo, que ni me acordaba qué había hecho, no era consciente de nada. Las personas con las que estaba en ese momento, me dijeron que yo había empezado a actuar raro y me tiré, pensando que ellas me iban a hacer daño, estaba en un trance de pánico y me lancé. No sé cómo estoy vivo, porque yo caí en pavimento. Cuando me levanto de la clínica, el hueso de la cadera estaba hacia arriba, casi que se sale de la piel. En ese momento, me vi y dije: ¿Qué hice con mi vida?”.

Luego de dicho incidente, Jair Palacios no pudo regresar al fútbol profesional. Sin embargo mantuvo el mismo estilo de vida hasta que se enfrentó a difíciles situaciones familiares que lo llevaron a tomar un nuevo rumbo al irse a vivir a Estados Unidos y comenzar un estricto tratamiento.