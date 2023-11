"Fueron golpes difíciles": Mayra Ramírez se confesó tras volver a las canchas

Después de dos meses por fuera de la cancha tras una lesión de rodilla, la delantera colombiana Mayra Ramírez regresó y lo hizo anotando goles importantes en los partidos del Levante de España frente a Madrid CFF y el Valencia.

Tras un mejor panorama a nivel deportivo, la cafetera habló con los medios de su club y dio a conocer que se sentía "contenta de volver, han sido dos meses difíciles donde mis compañeras, los fisios, el cuerpo técnico, mi familia y Dios me apoyaron para volver de esta forma, y bueno, ahorita es importante aportar mi granito de arena para seguir construyendo como lo estamos haciendo".

Por otro lado, confesó que no pasó por los mejores momentos de su carrera: "Fueron golpes difíciles durante este proceso, la eliminatoria del Mundial, la lesión, la caída de Champions. Te hace pensar en muchas cosas, te hace recapacitar en qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal y estos dos meses te ayuda a pasar ese mal trago y a volver de una mejor forma".

"El descanso también me ayudó para estar con mi familia un poco más a la distancia, con mis compañeras, compartir un rato más por fuera y no pensar tanto en el fútbol. Veníamos de dos años de no estar en vacaciones y nada, el descanso ayuda a estar un poco más tranquila", añadió Mayra en sus declaraciones.

Así las cosas, a la joven delantera se le ve mucho más tranquila y se espera que pueda estar a punto para que el siguiente año pueda jugar la Copa Oro con la selección Colombia y después los Juegos Olímpicos de París 2024.