Fuerte advertencia a James Rodríguez; "el otro año hay Mundial"

Advertencia a James Rodríguez para el Mundial

Teniendo en cuenta el presenta de James y la nueva incertidumbre que habría por su futuro, el analista Carlos Antonio Vélez le lanzó una contundente advertencia de cara a la Copa del Mundo de 2026.

Inicialmente, Vélez aseguró que la decisión que quiera tomar el colombiano debe estar ligada a los intereses del Club León.

"A James se le vence el contrato al final del año. Va a espera a cumplirlo estos cuatro meses para tomar una decisión. La decisión va ligada con la decisión del club. La decisión del jugador está atada al club", dijo.