Actualizado:
Vie, 15/08/2025 - 10:43
Fuerte advertencia a James Rodríguez; "el otro año hay Mundial"
El futuro de James Rodríguez genera incertidumbre en la Selección Colombia.
El futuro de James Rodríguez vuelve a ser noticia, después de las palabras del propio futbolista, quien aseguró que espera cumplir con los cuatro meses que le restan de contrato en el Club León y luego pensará el próximo paso en su carrera deportiva.
“Me quedan cuatro meses y espero poder cumplirlos y luego pensar todo”, dijo.
Sin embargo, James ha despertado dudas en los últimos días, teniendo en cuenta que no disputó el encuentro contra Rayados de Monterrey y tampoco estará este viernes 15 de agosto en el compromiso contra Necaxa al sufrir algunos problemas físicos.
Advertencia a James Rodríguez para el Mundial
Teniendo en cuenta el presenta de James y la nueva incertidumbre que habría por su futuro, el analista Carlos Antonio Vélez le lanzó una contundente advertencia de cara a la Copa del Mundo de 2026.
Inicialmente, Vélez aseguró que la decisión que quiera tomar el colombiano debe estar ligada a los intereses del Club León.
"A James se le vence el contrato al final del año. Va a espera a cumplirlo estos cuatro meses para tomar una decisión. La decisión va ligada con la decisión del club. La decisión del jugador está atada al club", dijo.
Por otro lado, Carlos Antonio relacionó el futuro de James Rodríguez con el desarrollo de la Copa del Mundo de 2026.
"El año entrante hay Mundial. El técnico de Colombia lo pone así esté dormido, lo pone y no lo saca. Ojalá juegue y se pueda mantener ahí, ojalá consiga otro equipo para que llegue con minutos al Mundial. El Mundial es el año entrante a mediados de año y necesitamos que el señor técnico elija a los jugadores que estén comprometidos", afirmó.
Finamente, Vélez reiteró que "es necesario que James esté compitiendo cuando llegue el Mundial por que este técnico lo va llamar".
Fuente
Antena 2