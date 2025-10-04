Actualizado:
Sáb, 04/10/2025 - 10:24
Fuerte crítica a convocatoria de Selección Colombia: "el club del contentillo"
Carlos Antonio Vélez analizó el "modus operandi" de las convocatorias de la Selección Colombia.
Se dio a conocer la convocatoria de la Selección Colombia para disputar los partidos amistosos frente a México y Canadá del 11 y 14 de octubre, los cuales corresponden a la fecha FIFA y servirán como preparación para la Copa del Mundo de 2026.
En el listado de 25 jugadores citados por Néstor Lorenzo se destaca la presencia del guardameta Álvaro Montero, el mediocampista Juan Camilo Portilla y los delanteros Rafael Santos Borré y Johan Carbonero, quienes vuelven a ser considerados para vestir la camiseta tricolor.
Por otro lado, la gran novedad de la convocatoria está en el llamado del extremo ofensivo Kevin Serna, que después de brillar con Fluminense recibió su primera oportunidad de integrar el seleccionado nacional.
El club del contentillo
Luego de conocer la lista de jugadores citados, Carlos Antonio Vélez lanzó un fuerte comentario, con el que analizó la forma en la que el director técnico Néstor Lorenzo realiza sus convocatoria.
Para Vélez, en el equipo nacional hay un "modus operandi" claro, ya que en cada convocatoria se incluye un nombre por pedido de la gente y los medios.
El analista recordó que antes de Kevin Serna, el entrenador de la Selección Colombia ha citado a Dayro Moreno y Miguel Ángel Borja por algún tipo de presión externa.
"El 'club del contentillo' (también conocido como el club de amigos) tiene un modus operandi claro.. en cada convocatoria ponen un nombre pedido por la gente y los medios. Lo llevan, lo ponen unos minutos y listo… carne para tranquilizar a las fieras... Dayro, Serna, Borja y algún otro son prueba contundente. Pasó con Suárez pero muy a su pesar se les quedó.. (el club de la lambonería se llenará de justificaciones y pasta rellena)", describió Vélez.
Convocatoria de la Selección Colombia para la fecha FIFA de octubre
Arqueros: David Ospina, Kevin Mier y Álvaro Montero.
Defensas: Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Yerry Mina, Yerson Mosquera, Dávinson Sánchez, Andrés Román, Johan Mojica y Álvaro Angulo.
Mediocampistas: Kevin Castaño, James Rodríguez, Richard Ríos, Jefferson Lerma, Juan Camilo Portilla, Juan Fernando Quintero, Yáser Asprilla, Jaminton Campaz, Kevin Serna.
Delanteros: Luis Díaz, Luis Suárez, Juan Camilo Hernández, Rafael Santos Borré y Johan Carbonero.
