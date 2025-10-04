Fuerte crítica a convocatoria de Selección Colombia: "el club del contentillo"

Se dio a conocer la convocatoria de la Selección Colombia para disputar los partidos amistosos frente a México y Canadá del 11 y 14 de octubre, los cuales corresponden a la fecha FIFA y servirán como preparación para la Copa del Mundo de 2026.

En el listado de 25 jugadores citados por Néstor Lorenzo se destaca la presencia del guardameta Álvaro Montero, el mediocampista Juan Camilo Portilla y los delanteros Rafael Santos Borré y Johan Carbonero, quienes vuelven a ser considerados para vestir la camiseta tricolor.

Por otro lado, la gran novedad de la convocatoria está en el llamado del extremo ofensivo Kevin Serna, que después de brillar con Fluminense recibió su primera oportunidad de integrar el seleccionado nacional.