Fuerte crítica a James Rodríguez en México: "la chistera está averiada"

El colombiano James David Rodríguez no pasa por un buen momento en el torneo Apertura de la Liga Mx, teniendo en cuenta que el Club León está ubicado en la décima posición con 11 puntos, luego de tres victorias, dos empates y tres derrota.

El pasado fin de semana, James fue suplente y solo disputó 45 minutos en el segundo tiempo en el partido en el que el conjunto esmeralda igualó 0-0 con Tigres de la UANL.

Durante el tiempo en cancha, Rodríguez tocó le pelota en 65 oportunidades y tuvo un 87% de precisión en los pases. James concretó tres pases clave y no pateó al arco rival.

Aunque no brilló, James fue calificado con 7.5 puntos para el portal internacional Sofa Score.