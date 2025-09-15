Actualizado:
Lun, 15/09/2025 - 14:27
Fuerte crítica a James Rodríguez en México: "la chistera está averiada"
El colombiano fue criticado tras el empate de León con Tigres.
El colombiano James David Rodríguez no pasa por un buen momento en el torneo Apertura de la Liga Mx, teniendo en cuenta que el Club León está ubicado en la décima posición con 11 puntos, luego de tres victorias, dos empates y tres derrota.
El pasado fin de semana, James fue suplente y solo disputó 45 minutos en el segundo tiempo en el partido en el que el conjunto esmeralda igualó 0-0 con Tigres de la UANL.
Durante el tiempo en cancha, Rodríguez tocó le pelota en 65 oportunidades y tuvo un 87% de precisión en los pases. James concretó tres pases clave y no pateó al arco rival.
Aunque no brilló, James fue calificado con 7.5 puntos para el portal internacional Sofa Score.
James tiene la chistera averiada
Luego del encuentro, a James se le lanzó un fuerte comentario con el que se cuestionó su rendimiento con la camiseta de León en México.
En el portal Esto se aseguró que al mediocampista se le "averió" la "chistera", ya que no fue capaz de "inventar el camino" para guiar a León en el encuentro contra Tigres.
"León fue una caricatura, ni el estelar James fue capaz de inventar un camino que guiara a herir a los Tigres. La chistera del colombiano está averiada, casi sin remedio", señaló el medio.
León y James luchan por llegar la liguilla
Después de ocho fechas de la fase regular, el Club León y James Rodríguez se ubican en la posición 10 de la Liga Mx con 11 puntos.
Actualmente, los 'panzas verdes' y el colombiano están ocupando la última casilla de clasificación para disputar el play in.
En la próxima jornada, el viernes 19 de septiembre, León y James visitarán a Xolos de Tijuana, que está en la setxa posición con 13 unidades.
